Qualità della vita, Vicenza agguanta il podio: terza città a livello nazionale, prima del Veneto

La città dove si vive meglio è Pordenone, quella dove si sta peggio è invece Foggia. A rivelarlo è l'annuale classifica condotta da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Per quanto riguarda Vicenza, grande scalata in classifica: lo scorso anno era infatti 14esima e nel 2020 centra il podio, terza dietro a Pordenone e Trento.

Quest'anno la classifica tiene conto anche dell'emergenza Covid e le province più colpite dalla prima ondata sono quelle a pagarne di più in termini di posizioni.

Per quanto riguarda la classifica di "Affari e lavoro", Bolzano e Bologna mantenengono le posizioni di vertice così come Trento, al terzo posto. Per reati e sicurezza Ascoli Piceno è la provincia più sicura d'Italia, seguono Nuoro e Treviso. In tema di sicurezza sociale spicca Imperia, seguita da Benevento e Ascoli Piceno.

Il capoluogo trentino apre invece la classifica istruzione e formazione, a seguire Bologna e Trieste. Nel sistema salute, brilla Isernia seguita da Terni e Cagliari. Per il tempo libero e il turismo Siena conferma il primato. Infine, Milano si conferma leader per reddito e ricchezza e apre la classifica sul tenore di vita.