Nicol lancia "Pupille", il nuovo singolo prodotto da Bias

È uscito “Pupille”, il nuovo singolo dell’artista urban vicentina Nicol. Dopo aver conquistato la copertina della playlist “Scuola Indie” di Spotify e pubblicato il singolo “Satellite”, prodotto da Francesco “Katoo” Catitti (Mahmood, Tommaso Paradiso, Elodie) e Kariim28, Nicol torna con “Pupille”.

“Pupille”, rinnova la collaborazione tra Nicol e i producer Bias (Madame) e Sedd, già produttori del singolo d’esordio dell’artista, “Ritornerai”. “Pupille” è un ritmato e magnetico brano urban, dalle influenze elettroniche. L’artista racconta, in maniera originale e personale, le forti emozioni e gli effetti provati dal contatto visivo con una persona che si riconosce subito, come una luce ammaliante, tra la folla e da cui ci si sente immediatamente attratti: le pupille che si dilatano per l’interesse, le gambe che tremano, la paura di perdere quella persona speciale tra la gente comune e non trovarla più.

"Pupille" è un brano che descrive la spontaneità delle sensazioni durante "quel" contatto visivo. Le gambe che tremano, il sapore di un bacio che rimane sulle papille, tra le luci di un locale affollato, gli occhi che si inseguono e le pupille che si dilatano faticando a mentire di fronte all’evidenza. Gli occhi a questo punto urlano sinceramente “mi piaci”.

"Pupille" è dimostrarsi vulnerabili nel cogliere l’attimo giusto, lasciando che il corpo ci guidi verso ciò che vogliamo veramente». Nicol accompagna l’ascoltatore all’interno del suo mondo: vero, originale e immediatamente riconoscibile. Nei suoi brani racconta la propria storia, tormentata, difficile, ma allo stesso tempo affine a quella di tanti che almeno una volta nella vita si sono sentiti “diversi”, outsider.

Nicol è Nicol Castagna, cantautrice urban indie nata a Vicenza nel 1999. All’età di diciassette anni viene notata su YouTube per aver caricato delle cover di brani indie rock. In seguito inizia a scrivere e comporre brani originali, prima in inglese e poi in italiano, fino ad essere scoperta dall’etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti, con cui inizia un nuovo percorso artistico che la porta a pubblicare il primo singolo ufficiale “Ritornerai”, seguito da “Satellite” e “Pupille”.

Come racconta Nicol: «Vorrei regalarvi dei ‘biglietti’ per farvi entrare nel mio mondo, per farmi conoscere da voi. Ogni canzone sarà un passo confidenziale, racconterà la mia storia».