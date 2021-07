Punto tamponi "volante" per residenti e turisti

Domenica 4 luglio, dalle 9.30 alle 12.30, un team di operatori sanitari dell’Ulss 7 Pedemontana sarà in piazza Carli, in centro ad Asiago, per offrire a tutti i residenti e ai turisti la possibilità di effettuare gratuitamente un tampone rapido. La loro postazione sarà facilmente identificabile grazie alla presenza di un’ambulanza, che farà da struttura mobile all’interno della quale effettuare il test garantendo un adeguato livello di privacy.

L’iniziativa rientra nell’ambito del più ampio piano tamponi messo in campo dall’Azienda socio-sanitaria per potenziare la sorveglianza epidemiologica, con un’attenzione particolare anche per il territorio di Asiago in coincidenza con l’avvio della stagione turistica: «Già oggi - ricorda il direttore Generale Carlo Bramezza - siamo partiti con l’offerta dei tamponi presso i centri di vaccinazione e domenica metteremo in campo questa ulteriore iniziativa. L’Altopiano di Asiago si appresta ad accogliere migliaia di turisti, senza dimenticare naturalmente i visitatori giornalieri, pertanto ci è parso naturale dedicare una specifica attenzione a questo territorio, contribuendo così alla garanzia di sicurezza per tutti i turisti e i suoi residenti».