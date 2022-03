Coronavirus ed emergenza Ucraina: il punto del governatore Luca Zaia

In diretta da Palazzo Balbi il governatore del Veneto Luca Zaia dà gli ultimi aggiornanementi sulla situazione Covid e sull'emergenza Ucraina. Per quanto riguarda i contagi, nelle ultime 24 ore sono 7.313 i positivi rilevati sui 87.237 tamponi effettuati con un'incidenza positivo su tamponde dell'8,38%. Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali sono 814 i pazienti Covid (-16): 753 in area non critica (-16) e 61 in Terapia intesiva. 15 i decessi.

BOLLETTINO VENETO 15 MARZO

Cosa succede dopo il 31 marzo? "Immagino che lo stato di emergenza finirà - dichiara Zaia - dopo di chè c'è tutto il tema delle restrizioni che spero scompaiano con conseguente atto di responsabilità del cittadino".

Emergenza Ucraina

Sul tema Ucraina invece: "La situazione ci preoccupa - continua il governatore - abbiamo 19 persone ricoverate dei quali 12 sono bimbi (oncologici). Ad oggi ci sono 4mila profughi in Veneto, le province con maggior numero di ucraini accolti sono Treviso, Venezia e Padova. Le cinque strutture messe a disposizione sono quasi al completo. Da giovedì sarà riattivato anche il vecchio ospedale di Asiago".

Per quanto riguarda le donazioni: "Abbiamo superato il 400mila euro e ci sono azienda che ci stanno avvicinando".