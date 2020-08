Sfalci e pulizie straordinarie: c'è l'ok della giunta

L'amministrazione comunale di Vicenza intende imprimere una accelerazione ai lavori di pubblica utilità per quanto riguarda «gli sfalci le pulizie straordinarie su rotatorie, aiuole, piste ciclabili e marciapiedi». Lo rende noto il sindaco Francesco Rucco in una breve nota diramata oggi 28 agosto.

La sosta forzata imposta dal lock-down causato dal coronavirus e le condizioni climatiche che favoriscono «una crescita rigogliosa di erbe e piante», si legge, hanno creato alcune situazioni critiche anche per la viabilità sia dei mezzi sia di ciclisti e pedoni. Per contrastare questo fenomeno e, allo stesso tempo, «per dare un segnale forte» per quanto riguarda il verde pubblico ed il decoro urbano, il sindaco e l'assessore delegato al verde pubblico (si tratta di Mattia Ierardi) hanno predisposto un piano che è scattato giustappunto stamani e che proseguirà fino a martedì.

Dalla stessa nota si apprende peraltro che sei squadre composte da ditte esterne specializzate, più mezzi e uomini delle municipalizzate Aim-Amcps e Aim-Ambiente, stanno operando in simultanea attraverso un'azione che si aggiunge alla normale attività e che interessa rotatorie, piccole aiuole, divisori, marciapiedi, aree verdi e piste ciclabili. Si tratta quindi di una task force creata ad-hoc per contrastare il problema fanno sapere a palazzo Trissino.

Parallelamente a questo intervento, si legge ancora, in sinergia con Viacqua e Aim Ambiente, è stato deciso di intervenire con la pulizia di caditoie e fossi per prevenire disagi spesso causati dai forti temporali che si verificano sempre più spesso. Uno degli interventi più consistenti riguarda la rotatoria di Ponte Alto, destinata ad assumere un aspetto completamente diverso da quello attuale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Con il passaggio di proprietà dalla Società delle Autostrade Serenissima al Comune - fa sapere Ierardi - abbiamo ora carta bianca sulla sua gestione e vogliamo farla diventare una rotatoria fiore all'occhiello della porta d'ingresso ad ovest della città, destinata a una riqualificazione complessiva grazie anche agli altri interventi viabilistici già inziati». Nella nota diramata stamani però non figura il dettaglio dell'importo della intera operazione. Frattanto in previsione dell'8 settembre, giorno della festa patronale di Vicenza, la giunta berica fa sapere che anche Campo marzo, tradizionale teatro della «Festa dei Oto», sarà ripulito a dovere. Al contempo l'amministrazione si concentrerà anche sullo sforzo in tema di vigilanza e sicurezza. Campo marzo da decenni è una zona che presenta diverse criticità che in passato hanno dato più di qualche pensiero alle amministrazioni che si sono succedute negli anni.