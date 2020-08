Pulizia straordinaria di Campo Marzo, sia verso viale Dalmazia sia verso viale dell'Ippodromo e il parcheggio Verdi.

Nei giorni scorsi gli operatori hanno setacciato a fondo l'area, andando a controllare anche i punti meno accessibili, e recuperando vari rifiuti, tra cui alcune siringhe all'interno dei cestini del parco e nelle siepi.



L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna promossa dall'amministrazione in collaborazione con Aim Ambiente per il controllo dell'area verde della città e prevede servizi quotidiani di pulizia di Campo Marzo (viali, strutture di raccolta dei rifiuti e punti di passaggio maggiormente frequentati dai cittadini) ai quali si affiancano tre servizi straordinari programmati durante l'anno, uno dei quali, appunto, in prossimità della Festa degli Oto.



“Da sempre questa amministrazione ha un'attenzione particolare verso la sicurezza delle aree verdi, in particolare di Campo Marzo – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco –. Come ogni anno abbiamo ripulito l'area in vista della Festa degli Oto, evidenziando che fortunatamente non c'è una situazione negativa. Cittadini e turisti potranno venire in sicurezza al luna park, durante il quale abbiamo organizzato turni straordinari della polizia locale che, insieme alle forze dell'ordine e all'esercito, continueranno a pattugliare il territorio”.



“Per quanto riguarda il progetto del presidio fisso a Campo Marzo, un impegno che abbiamo assunto fin dalla campagna elettorale – ha precisato il consigliere comunale con delega alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell'ambito delle politiche per la sicurezza –, abbiamo da poco concluso la fase di progettazione. Ora, con una variazione di bilancio, andremo ad aggiungere le risorse mancanti”.

