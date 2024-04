Puliamo il mondo, studenti del Fogazzaro impegnati nella raccolta rifiuti

Legambiente Vicenza ha organizzato un percorso di formazione con due classi quarte del liceo Fogazzaro. Nella mattinata venerdì 5 aprile, alcuni volontari di Legambiente, insieme a tre professori del liceo, hanno accompagnato le classi in una pulizia delle strade e dei marciapiedi vicino alla scuola, lungo le strade limitrofe e l’argine pedonale del Retrone giungendo fino a piazza Matteotti. Sono stati raccolti 20 sacchi di indifferenziato, 3 di plastica e 3 di carta, poi prontamente consegnati ad Aim-Agsm.

“La didattica del fare, fuori dall’aula – hanno dichiarato i professori del liceo Fogazzaro Giacomo Ruaro, Alessandra Tonin e Vita Miceli - permette ai ragazzi/e di vivere la città, comprenderne le problematiche ed essere generativi di cambiamento per un vivere più sostenibile e sano. Crediamo in queste metodologie didattiche, che aiutano gli studenti/esse ad accorgersi del mondo in cui vivono, incontrarne i pregi e i difetti e attivarsi democraticamente per un cambiamento. Questa è la vera educazione civica.”

“Socialità, ambientalismo, attivismo e senso civico - dichiara Valentina Dovigo, presidente del circolo cittadino – le parole che oggi i ragazzi/e hanno vissuto insieme a noi. Strade e marciapiedi, da presidio di inciviltà per i tanti mozziconi e pezzi di carta o plastica gettati dall’incuria delle persone, si sono trasformati in momenti di riflessione e cittadinanza attiva. Ci auguriamo che, anche grazie a questa attività ed i ragionamenti sviluppati in classe, i giovani/e siano meno dipendenti dall’usa e getta che imperversa nel nostro mondo”.