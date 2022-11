L’arte è nobile, pugilato, musica e cultura all'evento del 17 dicembre al Teatro Comunale

Sport, musica e cultura si fonderanno tra loro nella serata evento “L’arte è nobile”, che andrà in scena sabato 17 dicembre al Teatro Comunale, con il patrocinio del Comune di Vicenza. Nel corso dello spettacolo, accompagnato dall’orchestra guidata dal maestro Giuliano Fracasso, si esibirà l’attore e comico Stefano Chiodaroli, in un monologo d’eccezione e di forte impatto emotivo, e si terranno due match di pugilato professionistico rispettivamente con il vicentino Luca Rigoldi, campione europeo e italiano dei pesi super-gallo, e con il massimo-leggero Sergiu Sinigur, entrambi sotto la guida tecnica del maestro Gino Freo.

Hanno presentato l’evento nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino il vicesindaco con delega allo sport Matteo Celebron, ilmaestro Giuliano Fracasso,i pugili Luca Rigoldi eSergiu Sinigure l’allenatore Gino Freo.

“Sarà una serata di sport e di cultura - ha affermato il vicesindaco con delega allo sport Matteo Celebron – che punta a dare un messaggio soprattutto ai giovani: lo sport richiede un impegno che va oltre all’esercizio fisico. Quando abbiamo avviato il percorso per realizzare questo evento ci siamo interrogati sul posto giusto dove svolgerlo. Abbiamo quindi deciso di portare la boxe in uno dei luoghi simbolo della cultura di Vicenza come il Teatro Comunale, continuando il percorso di commistione già intrapresoper esempio con la Supercoppa di volley in piazza dei Signori. Il fatto che la proposta sia arrivata da uno sportivo vicentino è ancora più importante e attesta quanto la città riesca ad essere non solo un punto di riferimento per lo sport ma anche per gli eventi culturali”.

A caratterizzare lo spettacolo sarà un concentrato di emozioni, suoni, momenti e narrazioni che avranno come filo conduttore il pugilato, uno degli sport più antichi e conosciuti, definito anche come la nobile arte. L’evento, che farà emozionare il pubblico attraverso la prosa, la musica e il duello, sarà aperto alle 20.30 dall’orchestra guidata dal maestro Giuliano Fracasso. Si terrà poi il monologo di Stefano Chiodaroli dedicato alla storicità del duello e all’attrazione del combattimento. Seguiranno altre due esecuzioni dell’orchestra alternate ad altrettanti match, sulle sei riprese, di mezzora ciascuno, che vedranno in campo rispettivamente Rigoldi e Sinigur con diversi avversari. In chiusura verrà eseguita una sinfonia finale.