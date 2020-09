Partite aperte al pubblico negli stadi e nei palasport: la nuova ordinanza

"Nel periodo compreso tra il 19.9.2020 e il 3.10.2020, è autorizzato lo svolgimento delle partite dei campionati nazionali previste dai calendari federali, alla presenza di pubblico nel rispetto delle disposizioni stabilite per gli eventi sportivi". Si aggiunge una nuova apertura in Veneto, quella tanto attesa dai tifosi dei club che proprio in questi giorni si apprestano a dare inizio al nuovo campionato.

Con l’ordinanza sottoscritta dal governatore del Veneto è infatti previsa la presenza di pubblico esclusivamente negli impianti sportivi al chiuso e all’aperto nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da preassegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento; tutti gli spettatori avranno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto e tra di loro deve essere garantito il distanziamento sociale; la capienza massima di pubblico ammessa negli impianti è fissata, con riguardo agli impianti all’aperto, nel numero di 1000 persone e, con riguardo agli impianti al chiuso, nel numero di 700 e gli spettatori dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento se al chiuso; all’aperto la mascherina va indossata dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani.

Sono queste alcune delle limitazioni previste dalla nuova ordinanza regionale. Qui il testo integrale: 1309-2020_OPGR_2020_09_16_N100-2