Pubblicata la gara per la gestione di 44 parchi gioco e aree verdi

Il settore Servizi sociali, partecipazione, lavoro, pari opportunità ha pubblicato la gara per la gestione di 44 parchi gioco e aree verdi della città. L'appalto, suddiviso in 10 lotti, prevede l'assegnazione dei servizi di apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione.

«I parchi e le aree verdi del Comune di Vicenza, che si trovano in centro storico e nei quartieri, rappresentano un fondamentale patrimonio ambientale che i cittadini apprezzano e vivono. Desideriamo prenderci sempre più cura di questi spazi che costituiscono un punto di ritrovo per gli adulti e luoghi dove divertirsi per i bambini e i ragazzi. La gara che pubblichiamo ora è fondamentale poiché in agosto scadranno gli affidamenti di 44 aree che costituiscono una buona parte degli spazi verdi della città» - commenta l'assessore alla partecipazione Matteo Tosetto.

L'affidamento avrà la durata di due anni, dall'1 settembre 2024 al 31 agosto 2026, con la proroga di ulteriori due anni. L'importo complessivo posto a base di gara ammonta a è pari a 280 mila euro iva esclusa.

Le domande dovranno pervenire entro le 12 del 24 luglio: si può concorrere per un massimo di 5 lotti.