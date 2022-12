Protezione Civile: nuovi mezzi grazie ai fondi regionali

Al magazzino di via Muggia a Vicenza, dove ha sede la Protezione Civile della Provincia di Vicenza, sono arrivati due Jeep Renegade 4X4, due furgoni Ducato 8 posti con gancio traino, un pick-up 4X4 Nissan con gancio traino. Sono in arrivo anche due autocarri Citroen Jumper cassonati. “Una dotazione utile al territorio -commenta il consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile Marco Montan- a disposizione per attività di soccorso oltre che di previsione, prevenzione, esercitazione, didattica e informazione. Cioè tutti i compiti a cui è chiamata la protezione civile.”

L’acquisto è stato finanziato dalla Regione Veneto e fa parte di un investimento di 2,5 milioni di euro destinati a potenziare la Colonna Mobile Regionale. Il fondo è stato equamente diviso tra le 6 Province venete e la Città Metropolitana di Venezia. La metà, pari a circa 1.225.000 euro, è stata già impiegata in acquisti tramite Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione.

Ogni Provincia si è mossa autonomamente acquistando attrezzature, macchine, mezzi ed equipaggiamenti di soccorso, rilevamento e telecomunicazione rispondenti alle proprie esigenze. I rimanenti 1.225.000 euro sono attualmente in gara d’appalto per l’acquisto di materiale che, per la sua particolarità, non è reperibile in Consip. La gara è seguita per tutti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza. Tutti i beni, per un totale quindi di 2,5 milioni di euro, saranno in dotazione alle Province venete, ma con l’impegno a metterli a disposizione della Colonna Mobile Regionale, struttura operativo-logistica di “pronto impiego” capace di attivarsi in tempi rapidi in caso di eventi emergenziali a livello locale ma anche nazionale e internazionale (ultimi in ordine di tempo rispettivamente l’intervento nelle Marche colpite dall’alluvione e il soccorso alla popolazione ucraina martoriata dalla guerra).

“In questo modo si rafforzano sia il Sistema Regionale di Protezione Civile che quelli locali -sottolinea il presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco- Fare sistema è fondamentale per affrontare in maniera efficace le emergenze. Ma è altrettanto fondamentale che i mezzi non rimangano fermi nei magazzini in attesa delle emergenze, tenendo anche conto quanto i nostri Comuni abbiano necessità di strumenti e attrezzature per affrontare i piccoli e grandi bisogni quotidiani.” Alla Provincia di Vicenza sono stati destinati circa 300mila euro per gli automezzi mentre con i risparmi della gara d’appalto verranno acquistati una tenda polifunzionale completa di illuminazione e un generatore silenziato da 160KW, entrambi destinati sempre alla Provincia di Vicenza.