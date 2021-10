Camisino dice No ai semafori: striscioni di protesta in paese

Camisino dice no ai semafori. I residenti della frazione di Caltrano hanno dato vita in questi giorni ad un'azione di protesta pacifica, attraverso l'esposizione di lenzuola riportanti la scritta "Camisino non accende i semafori", per far sentire la propria voce nei confronti dell'annunciato progetto di semaforizzazione di Camisino.

Il progetto di viabilità prevede l'installazione di una semaforizzazione intelligente, in funzione quando passano i mezzi superiori ai 7 metri di lunghezza. A tal proposito nei giorni scorsi, l'Amministrazione comuale ha organizzato un'assemblea pubblica per incontrare i cittadini.

Da lì a poco l'esposizione degli striscioni di protesta in vari punti dell'abitato.