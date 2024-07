Dal conflitto palestinese al «bavaglio» alla stampa: a Vicenza la protesta è donna

Che si parli di questione palestinese o del caso della giovane cronista minacciata nel centro della città palladiana a Vicenza in questi giorni il volto della critica o della protesta è donna. Oggi primo luglio Emanuela Natoli, presidente di Movimentiamoci, con una nota diffusa in mattinata ha infatti bacchettato la scelta della procura locale di chiedere l'archiviazione per l'aggressione verbale patita in ottobre dalla giornalista Martina Mazzaro. Il 26 giugno invece, «un flash mob» organizzato da sole donne aveva riproposto ai veneti «il dramma vissuto in Palestina il cui popolo da mesi è sottoposto al genocidio portato avanti dall'esercito israeliano».

IL PREAMBOLO

Proprio il 26 giugno il «Gruppo donne per la Palestina di Vicenza» ha organizzato «due flash mob» ossia due raduni improvvisi uno in piazza Castello e uno in piazza San Lorenzo, spostandosi in corteo tra le due piazze del centro città», fa sapere Angela Rotella in una nota diramata il girono appresso dalla stessa attivista, uno dei volti di spicco della rete. «Decine di partecipanti, tra le settanta e le ottanta persone, nonostante la pioggia a tratti» ha preso parte all'evento durante. Duranta il quale è risuonata, in maniera simbolica, la sirena dell'antiaerea. In quel momento alcune persone alcune persone si sono distese per terra, come morte, venedo poi «ricoperte da un lenzuolo bianco». Le note del «Requiem di Mozart hanno accompagnato la rappresentazione di quei corpi fermi sull'asfalto, con i passanti fermi ad osservare la scena». Si è trattato in buona sostanza di una denuncia allegorica di quanto sta accadendo «a Gaza e non solo a Gaza» fa sapere Rotella.

A margine dei flash mob si sono registrati svariati interventi a megafono. Interventi in cui si è parlato di «complicità del governo italiano che da ottobre, in piena guerra, ha continuato a fornire armi ad Israele» nell'ambito dell'impegno militare che il governo di Tel Aviv ha messo in campo per annientare la proiezione su quei territori di Hamas: una formazione che è politica e terroristica allo stesso tempo. Il cui contrasto però sta costando un'ecatombe in termini di vittime, «soprattutto donne e bambini». Appena qualche giorno fa il gruppo umanitario britannico Save the Children, spiega sempre Rotella ha segnalato che quasi 21mila bambini palestinesi risultano scomparsi a Gaza, «forse morti sotto le macerie o detenuti dalle forze israeliane», «che si sommano ai 15mila bambini uccisi dall'esercito israeliano dal 7 ottobre»: data dell'attacco terroristico di Hamas sul suolo israeliano noto come «Diluvio di Al Aqsa» nell'ambito di un conflitto che ormai va in onda da oltre mezzo secolo.

IL J'ACCUSE

In piazza i partecipanti hanno denunciato il fatto che, «a fronte delle numerose violazioni dei diritti umani e dei crimini di guerra compiuti da Israele, né L'Unione europea, né alcun Paese occidentale nonché molti paesi arabi abbiano imposto sanzioni e misure di restrizione o di blocco dei rapporti economici e commerciali con Israele. L'impunità concessa a Israele assieme al sostegno fornito attraverso la fornitura costante di armi pone l'Ue, gli Usa e tanti Paesi occidentali quali complici e corresponsabili, quindi colpevoli, della tragedia palestinese». Durante la manifestazione (in foto un momento del flash mob in piazza San Lorenzo davanti a palazzo Repeta) i dimostranti peraltro hanno parlato della scarsa copertura mediatica che la stampa italiana sta fornendo agli scontri in corso nei comprensori di Gaza e Rafah così come narra giorno dopo girono il canale Telegram «Eye on Palestine». Si tratta di una battaglia per la quale da mesi si sta spendendo lo scrittore Alessandro Di Battista, già deputato del M5S che però ha abbandonato da tempo.

QUESTIONE GIUDIZIARIA MA NON SOLO

Più locale invece è la chiave della presa di posizione di Movimentiamoci, la associazione che da anni si batte per i diritti delle madri vittime di abusi giudiziari e più in generale per i diritti della donne. La presidente Natoli in una nota diffusa stamane si è soffermata a lungo sul caso Mazzaro, raccontato in un lungo approfondimento del 28 giugno da Vicenzatoday.it. Più nello specifico Natoli (il cui pensiero non si discosta troppo da quello della segretaria veneta del sindacato Cub Maria Teresa Turetta) passa ai raggi X l'operato della Procura della repubblica di Vicenza. Stigmatizza duramente quest'ultima per aver chiesto l'archiviazione a carico del giovane che ha minacciato la cronista riconducendo la decisione, ora al vaglio del giudice per le indagini preliminari, al contesto difficile e degradato (quello della zona del parking Verdi) in cui l'aggressione verbale si sarebbe consumata l'intimidazione a carico della reporter che stava documentando appunto lo stato di degrado di quella porzione del territorio comunale.

«L'IMPOTENZA DELLO STATO»

«L'archiviazione, lo sanno bene le vittime di violenza domestica e di abusi sessuali, sembra ormai una consuetudine, atta a certificare l'impotenza dello Stato - scrive Natoli - anche davanti all'evidenza dei reati. Nella definizione di luogo socialmente così complicato - prosegue la presidente vicentina della associazione - osserviamo la constatazione d'una triste realtà: pervasa da rassegnazione che si cerca di mascherare con un pizzico di cinismo». Poi un ultimo rilievo: se coloro i quali operano nella amministrazione della giustizia si sentono «così impotenti, quale messaggio arriva alla popolazione e, soprattutto, alle vittime? Dalla Procura vorremmo sentire altre parole, non la colpevolizzazione della vittima. La quale, tra l'altro, stava svolgendo la sua professione». Tanto che ai taccuini di Vicenzatoday.it Natoli ripete più volte «con tutta la grinta di cui noi donne siamo capaci» il suo «no al bavaglio alla stampa: anche se sono molti i casi in cui la categoria deve farsi comunque un esame di coscienza».

Una professione che comunque, «quando viene esercitata con scrupolo e cognizione di causa», pare sempre più sotto attacco, in primis «da una certa politica», protesta Natoli. Secondo la quale da troppo tempo «assistiamo a veri e propri attacchi allo stato di diritto». Attacchi nell'ambito dei quali «paradossalmente, l'impronta garantista delle nostre leggi sembra venire puntualmente in soccorso» di chi viola il codice penale «a discapito delle vittime». Visto che sempre più «si finisce puntualmente per colpevolizzare queste ultime, nel più classico solco del se l'è cercata».