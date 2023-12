«C'è anche una Vicenza che scende in piazza a sostegno dei palestinesi»

Ieri 17 dicembre si è conclusa la due giorni organizzata dalle donne del neonato gruppo «Insieme per la Palestina», un comitato che ha focalizzato il suo interesse «sulla repressione che i civili di Gaza e in generale di tutti i territori palestinesi stanno patendo in forza della vergognosa azione militare condotta in queste ore dall'esercito israeliano» quale reazione, sostiene quest'ultimo in una col governo di Tel Aviv capitanato dal premier Benjamin Netanyahu, come reazione «all'aggressione dell'organizzazione insurrezionista e terrorista di Hamas». Ieri appunto i volontari che sostengono la causa palestinese hanno organizzato una raccolta fondi presso il centro per il volontariato Caracol di viale Crispi. Il giorno prima lo stesso gruppo aveva invece organizzato dalle 10 a mezzodì un flash-mob in piazza Matteotti sempre nel capoluogo berico.

INIZIATIVA AL FEMMINILE

«Da un po' di tempo - fa sapere Patrizia Cammarata una delle promotrici - come gruppo di donne di diversi Paesi, ci stiamo incontrando per dare vita ad alcune iniziative specifiche di informazione sul dramma in corso in Medio oriente con l'obiettivo di sostenere il popolo palestinese. Crediamo che ognuna di noi possa fare qualcosa per rompere il muro di silenzio che sta calando sul massacro in atto nella Striscia di Gaza». Cammarata ai taccuini di Vicenzatoday.it si dice molto soddisfatta dei risultati ottenuti durante questa due giorni anche alla luce del fatto che durante il sit-in in piazza Matteotti sono stati parecchi che si sono avvicinati ai dimostranti per chiedere informazioni, a partire da molte persone «originarie dell'Africa mediterranea».

LA CONDANNA? DIMENSIONI CICLOPICHE

Che assieme ad altri vicentini «hanno espresso una preoccupazione indescrivibile per la politica propugnata dalle elite israeliane, che peraltro comincia ad essere duramente criticata non solo nel resto dell'Occidente, ma perfino nello stesso Israele, per non parlare di quanto sta accadendo nel resto del mondo in cui la condanna ha ormai assunto proporzioni ciclopiche un fenomeno però che per scelta sfugge a molte realtà della informazione». Ad ogni modo, aggiunge ancora Cammarata, «c'è anche una Vicenza che scende in piazza a sostegno dei palestinesi». L'attivista ribadisce quindi come dai manifestanti sia stata avvertita in modo molto deciso la necessità di reagire «al dramma vissuto dalle donne e dagli uomini indicibilmente costretti nella striscia di Gaza».

LA STAMPA MAINSTREAM SULLA GRATICOLA

Il tema accennato da Cammarata peraltro, soprattutto per quanto riguarda la condotta «della stampa mainstream occidentale e più in generale del sistema della produzione culturale nello stesso Occidente è da tempo oggetto di una critica radicale distillata non solo dai Paesi che non appartengono alla sfera di influenza americana, ma pure da ambienti precisi del mondo Occidentale. Questa sorta di «responsabile afonia» peraltro di recente è stata oggetto di due approfondimenti ad hoc da parte del giornalista Giuliano Marrucci sul canale OttolinaTv. Il primo pubblicato il 13 dicembre, è intitolato «Il grande monopolio dei media come hanno cercato di lavarci il cervello e come, forse, hanno fallito». Il secondo invece, pubblicato non più tardi ieri è intitolato «Hollywood è fallita... e anche la Cina se la passa malino».