Nasce il pronto soccorso odontoiatrico

Un'importante novità per la sanità vicentina. Dal 27 agosto sarà attivo un nuovo servizio in regime di convenzione, per le urgenze odontoiatriche, nel quale avranno accesso tutti i cittadini della provincia, nell’ambito di uno specifico progetto regionale.

Più in dettaglio il servizio, al quale potranno accedere tutti i cittadini senza limiti di reddito o di età, prevede la disponibilità di un ambulatorio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 presso la struttura privata accreditata Ecodiagnostica, a Vicenza in viale della Scienza 36\b.

Inoltre, nei giorni prefestivi sarà attivo un servizio consulenza telefonica dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 23, oltre ad una segreteria dalle 23 alle 7 per la presa in carico del paziente e, in caso di necessità, per il successivo invio in ambulatorio. Il tutto con un unico recapito telefonico, contattando il 328 682 9791.

«Con questo servizio - sottolinea il Direttore Generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza - si amplia ulteriormente la capacità di risposta del servizio pubblico alle necessità dei cittadini in situazione di urgenza, garantendo una risposta tempestiva e qualificata».