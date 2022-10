Disagi al pronto soccorso, la replica dell'Ulss 8: "Carenza di medici ma il personale è esempio di dedizione"

Una giornata da incubo passata al pronto soccorso. È questo la testimonianza di Laura, che su Facebook ha raccontato la sua esperienza al San Bortolo di Vicenza, tra attese e malumori raccolti dagli utenti. Sul suo racconto, l'Ulss 8 ha voluto fare delle precisazioni, con una nota, che pubblichiamo integralmente:

"In relazione alla segnalazione ricevuta, in seguito alle verifiche effettuare l'Azienda precisa che quella di lunedì 3 ottobre è stata effettivamente una giornata di afflusso eccezionale al Pronto Soccorso di Vicenza, con ben 269 pazienti assistiti contro una media di 200 accessi giornalieri. Tra questi vi erano inoltre oltre 100 pazienti con un codice di priorità superiore rispetto alla signora, entrata come codice bianco, dunque in condizione di salute che richiedevano un intervento assistenziale più urgente. Sempre nella stessa giornata il Pronto Soccorso di Vicenza ha assistito 10 pazienti Covid, mentre l'ortopedico di turno in 24 ore ha svolto ben 34 consulenze, oltre a seguire il ricovero di 4 pazienti in gravi condizioni.

Il tutto va inoltre contestualizzato in un momento di generale carenza di medici disponibili a lavorare in Pronto Soccorso, una carenza questa che è comune a livello nazionale e rispetto alla quale l'ULSS 8 Berica continua a mettere in atto tutte le soluzioni possibili per rafforzare gli organici.

Pur comprendendo dunque il disagio lamentato dalla signora per il tempo atteso, avere comunque garantito assistenza ad un numero così elevato di cittadini appare un esempio di professionalità e dedizione da parte di tutto il personale del Pronto Soccorso di Vicenza".