Proiettile recapitato alla sindaca Bevilacqua: la solidarietà del mondo della politica

"Condanniamo fermamente questo atto vile e violento ed esprimiamo pubblicamente, dopo averlo fatto personalmente, la più viva e sincera solidarietà al sindaco Bevilacqua", sono queste le parole dei consiglieri di opposizione in Consiglio comunale ad Arzignano dopo aver appreso la notizia della lettera contenente un proiettile, indirizzata alla sindaca Alessia Bevilacqua.

"Questo tipo di minacce vigliacche - sottolineano Nicolò Sterle e gli altri - non possono trovare nessun tipo di comprensione e giustificazione e auspichiamo che il lavoro delle Forze dell'Ordine possa individuare ed assicurare alla Giustizia l'autore dell'infame gesto".

Piena solidarietà al sindaco di Arzignano anche dall'onorevole leghista Erik Umberto Pretto: "Un atto davvero ignobile, i cui autori mi auguro siano garantiti alla giustizia il prima possibile. Sono certo che il primo cittadino non si lascerà intimorire da queste vili minacce implicite e continuerà il suo lavoro sempre nel solco della lotta alla criminalità, per la sicurezza, il benessere e la legalità di un territorio che merita la massima attenzione da parte delle Istituzioni”.

Parole alle quali si unisce anche il governatore del Veneto Luca Zaia: "Quanto le è accaduto è un fatto grave e inaccettabile in una società civile. Qualsiasi gesto intimidatorio verso un amministratore pubblico ha un peso ancora più rilevante perché colpisce l’intera comunità che il sindaco rappresenta. In attesa che le indagini facciano il loro corso, ribadisco la mia solidarietà con l’auspicio che atti simili non abbiano più a ripetersi”.