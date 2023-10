ECO Ecosistema di comunità = opportunità, Chiampo in prima linea

Tanti attori, con storie differenti, fanno squadra per creare un’ecosistema di comunità. È questa la mission di “Progetto Eco - Ecosistema di comunità = opportunità” l’iniziativa che vede il Gruppo Pleiadi, Comune di Chiampo e Comune di Senigallia, lavorare fianco a fianco su due siti differenti ma con un fine comune, grazie anche al coinvolgimento di vari partners.

Il Progetto rientra nel bando Habitat, ed è interamente finanziato da Fondazione Cariverona, che sostiene progetti concreti e sostenibili capaci di valorizzare e tutelare il patrimonio naturale con un approccio orientato alla creazione di occasioni di sviluppo per le comunità locali ed alla capacità di creare reti e collaborazioni virtuose.

Le due aree target del progetto sono Senigallia (Ancona) e Chiampo (Vicenza). L’intento è di mettere in comunicazione e relazione territori che, seppur con differenti conformazioni geografiche e ambientali, sono accomunati dalla medesima volontà, di avviare un percorso partecipato di contrasto alla perdita di biodiversità, di mantenimento di ecosistemi e di valorizzazione di territori marginali e periferici. Obiettivo raggiungibile avviando processi di collaborazione e scambio di buone prassi operative.

Si andrà quindi a riconvertire uno spazio verde marginale in un luogo di incontro stabile e permanente, nel quale approfondire, in compartecipazione pubblico – privato, argomenti legati alla sostenibilità ambientale e al cui interno la cittadinanza possa imparare a mettere in atto e sviluppare buone prassi ed interventi concreti di tutela ambientale e territorio, mantenimento della biodiversità e contrasto all’abbandono di aree verdi. Sono molteplici gli attori che aderiscono ad ECO.

“Siamo felici di annunciare il progetto che ci permetterà di valorizzare un’area verde del nostro paese in disuso - ha dichiarato l’assessore Mettifogo portando anche i saluti del sindaco Filippo Negro, assente per sopraggiunti impegni istituzionali - un’area importante, di interesse storico, che ospita il nostro campanile. Un progetto che ci dà l’opportunità di fare delle attività educative e di conoscere anche un altro comune (quello di Senigallia) coinvolto nel progetto”.

Entusiasta anche il Gruppo Pleiadi con i soci fondatori Alessio Scaboro e Lucio Biondaro: “È una partnership solida anche in ottica agenda 2030. Mettiamo in campo buone pratiche, entreremo nelle scuole ma formeremo anche ai dipendenti dell’Amministrazione comunale sui temi della biodiversità. Un ringraziamento va ovviamente ai partners che stanno lavorando al progetto”.

Da Chiampo a Senigallia con un nutrito gruppo di partecipanti collegati in diretta streaming. In prima linea l’assessore all’Ambiente del Comune di Senigallia Elena Campagnolo che si è detta entusiasta dell’avvio dei lavori e del confronto con altre realtà comunali.

Tra gli attori in causa, Fondazione Caritas Senigallia il cui impegno nel progetto nasce dal lavoro di animazione e coinvolgimento delle comunità che vivono il parco della Cesanella, area d’interesse del progetto. Come spiegato da Francesco Bucci, vicedirettore della Fondazione: “Impegno che vede realtà della diocesi di Senigallia Pastorale Sociale e del Lavoro e Caritas attive da tempo. Tra gli output di rilievo che ci attendiamo dal progetto: il rafforzamento della Comunità di pratica la progettazione partecipata e il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione delle aree verdi”.

Quindi associazione Next, rappresentata da Mattia Crivellini, veri animatori del progetto. Sul territorio di Chiampo avrà un ruolo operativo anche Scatola Cultura, cooperativa presieduta da Valentina Carpanese che si occuperà nello specifico delle Comunità di Pratica. “Il nostro compito è quello di creare delle comunità, quindi gruppi che daranno degli spunti di lavoro - ha sottolineato Sara Meggiolaro - sarà questa un’occasione per i cittadini di dire la loro”.

Il progetto coinvolgerà i cittadini ma anche e soprattutto le scuole, come spiegato da Martina Giagio, explainer di Pleiadi: “Entreremo nelle scuole e porteremo delle attività didattiche, in classe e al parco anche perché si rendano conto di ciò che hanno. Realizzeremo delle attività con le famiglie con l’intento di far diventare i cittadini degli scienziati, alla scoperta del loro territorio”.