Biodiversità e sostenibilità: il progetto ECO entra nelle scuole

Il progetto ECO entra nelle scuole. Finanziato da Fondazione Cariverona, il progetto vede Gruppo Pleiadi, Comune di Chiampo e di Senigallia (Ancona), lavorare fianco a fianco. Presentato lo scorso autunno, il progetto entra nel vivo coinvolgendo i più piccoli. L’obiettivo è quello di mettere in comunicazione comunità e territori diversi, avviando processi di collaborazione e scambio con uno scopo comune: la tutela della biodiversità.

Venticinque le classi coinvolte per il territorio della provincia di Vicenza, tra il secondo ciclo della scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado. Gruppo Pleiadi porta in classe dei laboratori, con un approccio interattivo, che danno la possibilità agli studenti di scoprire la biodiversità e le interazioni tra l’ambiente e gli organismi viventi, un viaggio alla scoperta della sostenibilità ambientale, dei danni causati dall’inquinamento e dell’Agenda 2030.

Ogni classe partecipa a quattro laboratori, due indoor e due in esterna, a colle Cimatico, area verde del Comune di Chiampo interessata al processo di valorizzazione inserito nel progetto. Le parole chiave sono: biodiversità e sostenibilità.

“Le attività laboratoriali che coinvolgono le classi nelle scuole e nel parco - spiegano i soci fondatori del Gruppo Pleiadi Alessio Scaboro e Lucio Biondaro - si affiancano alla formazione per l’Amministrazione comunale per la gestione ecosostenibile delle aree verdi. Un progetto, insomma, volto a restituire qualcosa di concreto e perenne al territorio, grazie alle migliorie e alle attività che verranno effettuate nel parco e alla consapevolezza delle risorse in chiave di ecosostenibilità per la popolazione tutta”.

In questi giorni i laboratori sono entrati nella scuola media paritaria A. Melotto di Chiampo e hanno creato “un interesse molto elevato da parte dei ragazzi, incoraggiato dalle metodologie innovative che hanno combinato la manualità e le capacità di osservazione con l’utilizzo di tecnologie moderne - ha spiegato la coordinatrice Giulia Stocchetti - Il lavoro in gruppi é stato proficuo e stimolante, soprattutto per la capacità di coinvolgimento della relatrice. Sì può affermare con certezza che sia un’esperienza che ci piacerebbe ripetere in futuro, per dare ai ragazzi l’opportunità di guardare alla natura con occhi più consapevoli e coscienti”.

In parallello, anche il Comune di Senigallia coinvolto nel progetto ECO, è prossimo all’avvio delle attività didattiche. Nei mesi di marzo e aprile ECO arriverà infatti al parco della Cesanella con un’offerta dedicata alle scuole alla scoperta degli ecosistemi della Terra e dei micromondi che abitano i parchi.

Nel contempo prosegue anche il coinvolgimento della popolazione di Chiampo con la Comunità di pratica, ovvero l’incontro di cittadini che, riuniti, hanno dato e daranno il loro spunto per rendere il loro territorio sempre più sostenibile.