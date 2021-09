I “progetti del cuore”, trasporto gratuito alla Protezione civile Ana

In arrivo un mezzo attrezzato per la sezione Val Chiampo

Partono nella Valle del Chiampo i “Progetti del Cuore”, per offrire un nuovo servizio di trasporto gratuito alla Protezione civile Ana Val Chiampo. Il progetto prevede la realizzazione di un mezzo di trasporto, un Fiat Doblò, completamente attrezzato per tutti i servizi di pubblica utilità, che sarà utilizzato in particolare per lo spostamento degli operatori di Protezione civile, durante le necessità giornaliere e le loro attività di sostegno e aiuto alla popolazione.

Si avvia, così, sul nostro territorio il servizio di mobilità gratuita, il quale permetterà di avere il mezzo attrezzato e garantito in maniera integrale: dall’allestimento, alla gestione delle spese (come ad esempio l’assicurazione compresa di copertura kasko).

Grazie a questa iniziativa, Ana potrà continuare ad organizzare le tante attività che, soprattutto in questo difficile momento, sono in gestione alla Protezione Civile: dall’assistenza alla popolazione, ai presidi e sopralluoghi, alla ricerca delle persone scomparse, agli interventi durante le grandi calamità come terremoti, incendi e situazioni di pericolo, fino ai numerosissimi servizi che, da inizio anno e ancora oggi, vengono effettuati per l’attuale emergenza sanitaria, come la consegna di mascherine, di pasti, il presidio davanti alle strutture sanitarie e l’assistenza alla popolazione nei luoghi di pubblici.

"Il mezzo verrà utilizzato – specifica il presidente Nicola Dal Savio - nel territorio della Valle del Chiampo ma, in base alla esigenze, anche fuori regione, principalmente per servizi di Protezione Civile e trasporto di volontari. In questo periodo di emergenza sanitaria abbiamo effettuato anche altri servizi tra cui, ad esempio, la consegna di pasti, buoni pasto e mascherine e, attualmente, stiamo prestando assistenza presso i centri vaccinali".

A sostenere il progetto anche Annalisa Minetti, che presenta l’iniziativa nell’ambito dei “Progetti del Cuore”: “La mia esperienza personale mi ha resa particolarmente sensibile a tutte le iniziative con cui si cerca di migliorare la vita dei cittadini diversamente abili, al punto di avermi guidato verso i “Progetti del Cuore” come quello che si sta portando avanti nella Valle del Chiampo: la vocazione di questa iniziativa è di contribuire a risolvere il problema, sempre più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per l’acquisto di mezzi da trasformare e adibire non solo al trasporto dei cittadini con disabilità o ridotta capacità motoria, ma anche per i servizi di assistenza alla popolazione e Protezione civile”.

Sarà proprio grazie alla partecipazione della attività locali che potrà essere garantita l’esistenza di questo un servizio, che corrisponde ad una necessità imprescindibile sul territorio. Le aziende potranno trasferire sul proprio marchio il valore aggiunto di questo nobile servizio, ricevendo in cambio un sicuro riconoscimento da parte della comunità. Proprio in questi giorni la società incaricata di Progetti del Cuore si occuperà di informare i titolari della attività economiche sulle caratteristiche dell’iniziativa.