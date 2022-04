Profughi ucraini, il piano del Comune per "l'accoglienza diffusa"

Sono 78 gli ucraini ospitati da famiglie vicentine che fanno capo alle tre realtà del terzo settore aderenti al bando nazionale del Dipartimento della protezione civile. Per sostenere le attività di accoglienza di questi profughi il Comune affiancherà Csv, Cosmo e Tangramattraverso un accordo parternariato a cui la giunta comunale ha dato oggi il via libera. Lo rende noto il Comune di Vicenza, aggiungendo le dichiarazioni del primo cittadino e dell'assessore Tosetto.

"Come per il Covid - dichiara il sindaco Francesco Rucco - anche in questa tragedia umanitaria la comunità vicentina non ha fatto venir meno il suo appoggio e la sua solidarietà. Anche il Comune sta facendo la sua parte, a fianco dell'associazionismo, dei tanti volontari e delle singole famiglie che si sono messe da subito a disposizione".

"Superata la prima fase emergenziale - aggiunge l'assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto - è necessario pensare alle incombenze quotidiane legate all'inserimento, per quanto temporaneo, di queste persone in una nuova comunità. Le realtà del terzo settore che si sono fatte avanti per queste ospitalità stanno dunque mettendo a punto tutti i servizi necessari, dall'organizzazione di corsi di italiano all'iscrizione a scuola, dall'assistenza psicologica alla consulenza legale. Senza oneri finanziari diretti, il Comune le affianca laddove possibile, ad esempio mettendo a disposizione locali per la formazione, come stiamo già facendo al centro civico dei Ferrovieri, oppure offrendo le competenze del servizio telefonico A Vicenza non sei solo".

Al bando che la Protezione civile ha emanato per sostenere le attività di accoglienza il Centro servizi volontariato ha risposto per gestire l'accoglienza di 61 persone ospitate in città presso famiglie o in alloggi, la cooperativa Cosmo per 10 persone e la cooperativa Tangram per 7 persone.