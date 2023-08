Tfa e Tffa nell'ambiente? «Il Comune dica come stanno le cose»

Il Comune di Montecchio Maggiore dovrebbe dire ai cittadini come stanno le cose per quanto riguarda la presenza di degli acidi Tfa e Tffa («acido trifluoroacetico e acido trifluorofenilacetico») nell'ambiente e se ci siano o meno connessioni con l'attività della Fis, la principale industria chimica dell'Ovest vicentino. È questo il succo di una breve nota diffusa oggi 11 agosto da Alberto Peruffo, volto di spicco della rete ambientalista Pfas.land. L'intervento di Peruffo, sul piano concettuale indirizzato al sindaco di Montecchio Gianfranco Trapula, giunge a pochi giorni dalla pubblicazione di un servizio di Vicenzatoday.it del 5 agosto in cui in modo rapido era stato dato conto del tema dello stato di salute dell'ambiente attorno alla fabbrica di Montecchio dopo che quest'ultima aveva annunciato la vendita del pacchetto di controllo dalla famiglia vicentina Ferrari al fondo internazionale Bain capital. Ma c'è dell'altro.

Nella sua nota Peruffo giudica come poco opportuno che la Fis, che de facto è sottoposta al controllo amministrativo anche dell'amministrazione castellana, sia stata il principale sponsor della edizione 2023 del concorso «Balconi fioriti». Concorso indetto dalla Pro loco col supporto della municipalità.

«È paradossale e molto preoccupante - scrive l'attivista - che la campagna Balconi fioriti di Montecchio Maggiore abbia come main sponsor la Fis. Qui stiamo esagerando. Non vedo la necessità di apparire su manifestazioni green da parte di un'azienda del genere. La cosa risveglia i ricordi propagandistici della DuPont a Parkersburg negli Usa, una ditta la DuPont che aveva come primo fornitore la Miteni di Trissino».

Quest'ultima come è noto è al centro di un maxi scandalo per lo sversamento nell'ambiente di temutissimi derivati del fluoro noti come Pfas. Con accuse gravi la ditta è finita al centro di un maxi processo con tanto di coda di polemiche infinite. Una sorte non dissimile sta toccando alla sua per certi versi omologa di Alessandria, la Solvay, i cui manager i queste ore sono indagati proprio per lo sversamento nell'ambiente da parte della società alessandrina anche dei famigerati Pfas.