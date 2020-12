Processo BpVi: chiesti 10 anni a Zonin 

Sono arrivate dalla procura le richieste di pena per gli imputati al processo sul crack dell'ex Banca Popolare di Vicenza. Per i reati contestati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto sono stati chiesti 10 anni di reclusione all'ex presidente Gianni Zonin, 8 anni e 6 mesi all'ex direttore generale Emanuele Giustini, otto anni per l'ex vice dg Andrea Piazzetta e Paolo Marin, 8 anni e 2 mesi per l’ex consigliere di amministrazione Giuseppe Zigliotto. La BpVi è stata condannata a 300mila euro.

Il Pm Luigi Salvadori, nella sua requisitoria, ha sottolineato che l'ufficio milanese della Banca è stato oggetto di verifica Consob ma il reato si manifesta dove viene pubblicato il prospetto della banca, ovvero a Vicenza.

Il Pm Gianni Pipeschi ha intavolato una discussione su Emanuele Giustini, parlanco di "Prassi e fenomeni occulti, meccanismi realizzati senza informare il mercato". Giustini quale responsabile della divisione dei mercati, secondo Pipeschi, aveva il compito di raggiungere gli obiettivi prefissati con utilizzo delle risorse della stessa divisione, centrale quindi il suo ruolo nella relazione della prassi delle operazioni correlate (baciate).

I Pm ritengono i vertici della banca responsabili di falso in prospetto, tali da indurre alterazioni del patrimonio e quindi difficilmente verificabili. Nelle requisitorie si è inoltre posto l'accento su "condotte delittuose e occultose degli imputati nella prassi gestionale della BpVi, con l'intendo di coprire le operazioni correlate non tanto per la non correttezza delle stesse, ma perché il sistema è ormai imploso e non più sostenibile".

La stima del danno causato dalla BPVi potrà essere valutato solo al termine della liquidazione coatta amministrativa.