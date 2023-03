Problemi di salute per Francesca Michielin, fans preoccupati ma lei li rassicura: «recuperiamo presto»

«Ho un rene un po' ballerino, un po' sfigato e ieri dopo il concerto di Trento (del 26 febbraio, ndr)...a un certo punto ho iniziato a sentire che c'era qualcosa di strano e ho fatto delle visite di accertamento». Francesca Michielin parla a cuore aperto ai fans attraverso un video condiviso sui suoi profili social e spiega i motivi che l'hanno portata ad annullare due eventi sotto data.

La cantante è infatti impegnata nel tour Bonsoir! Michielin10 a teatro e proprio dopo la data del 26 febbraio scorso ha accusato dei problemi di salute che l'hanno portata a fermarsi, «però lo recuperiamo presto», sottolinea l'artista bassanese. Inevitabile l'ondata di messaggi di incoraggiamento e pronta guarigione da parte dei fans.

Dopo l’annuncio, non è più tornata sull'argomento per cui si presuppone che per lei siano "acciacchi" con i quali convive e, come da programma, è tornata ai suoi live con le due tappe romane ai quali seguiranno Firenze e tante altre città tra cui Catania e Bologna.