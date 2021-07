Noah Pace "inaugura" il nuovo Punto nascita dell'Altopiano

Si chiama Noah Pace, pesa 3,8 kg ed è il primo neonato venuto al mondo nel nuovo Punto Nascita di Asiago, alle 00:41 di martedì notte. La madre Miriam, di Gallio, lunedì pomeriggio si era recata in ospedale, dove è stata accolta dall’equipe coordinata dal dott. Andrea Cocco, specialista di Ostetricia e Ginecologia responsabile del Punto Nascita dell’Altopiano. Il parto è avvenuto per via naturale, dopo un travaglio durato circa tre ore.

Ora madre e bambino riposano in una delle nuovissime stanze di degenza dedicate all’Ostetricia, con la culla lasciata accanto al letro della mamma secondo la modalità assistenziale del “rooming in”.

«A nome di tutta l’Azienda desidero fare i migliori auguri al piccolo Noah Pace e ai suoi genitori - commenta il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza -. Ieri mattina abbiamo festeggiato la riattivazione del nuovo Punto Nascita di Asiago e già poche ore dopo abbiamo potuto celebrare l’arrivo di una nuova vita: credo sia davvero di buon auspicio per il futuro di questo Punto Nascita e di tutto l’ospedale di Asiago».