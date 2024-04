"Piselli quadrati", la burla del primo aprile spopola sui social

Alla prossima "Sagra dei Bisi" di Lumignano, in programma a maggio, si potranno gustare i piselli quadrati e, in particolare la famosa ricetta dei "risi e bisi al cubo". Il pisello al cubo, si legge nella locandina apparsa lunedì mattina sui social, è stato realizzato secondo le direttive dell'Unione Europea. Ma non solo, quest'anno ci sarà anche una gara di "verticale di piselli" a premi, condotta dal comico Claudio Bisi.

Tutto falso, naturalmente, a parte il divertente pesce d'aprile che sta spopolando in rete e che ha fatto scomodare persino il sindaco di Longare Matteo Zennaro il quale ha segnalato un'altra burla, quella di una strada comunale.

"Via Santa Tecla non sarà soggetta a intervento di asfaltatura e i nostri cari "bisi" saranno sempre di forma sferica e naturalmente unici e gustosi. Cogliamo l'occasione per ricordare la sistemazione di via Santa Tecla appena conclusa: intervento che ha permesso di sistemare, preservandone la naturalità, il fondo stradale garantendo inoltre un miglior deflusso delle acque meteoriche - ha spiegato il primo cittadino - rimane costante l'impegno di questa Amministrazione nel trovare soluzioni eco-sostenibili e rispettose dell'unicità del nostro territorio pur garantendone la manutenzione, lo sviluppo e la sostenibilità. Invitiamo tutti a vivere questa giornata con leggerezza e serenità evitando fastidiosi ed inutili commenti offensivi. Buon pesce d'Aprile a tutti".