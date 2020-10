"Il primo degli eroi", nuovo singolo per il cantante r&b Daveede

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Potenzialmente siamo tutti degli eroi e partendo dalla persona che vediamo ogni mattina allo specchio, possiamo cercare di fare qualcosa per migliorare noi stessi ed il mondo che ci ruota attorno.

Parte da qui il cantante r&b/soul Daveede, che propone il nuovo singolo Il primo degli eroi. Prodotto a quattro mani assieme ad Alan Michael Giacomelli, il brano è un invito a prendere consapevolezza delle nostre capacità individuali ,considerandoci il punto di partenza fondamentale per ogni cambiamento.

Ogni mattina infatti, quando ci alziamo, ci troviamo davanti ad uno specchio ed è proprio lì, in quel riflesso, che possiamo imparare a riconoscere l’eroe che può contribuire al miglioramento della società. Il video, diretto da Nicola Patron , attraverso l'intrecciarsi della routine quotidiana di due ragazze qualunque, vuole esprimere come il nostro comportamento sia profondamente interconnesso agli altri.

È quindi molto importante cercare di vivere con serenità anche i momenti più difficili, trovando in essi un'occasione di crescita per imparare a rialzarci sempre, come dei veri Eroi. Il primo degli eroi, brano R&B dalle sonorità funk è ispirato dai grandi album degli anni 90 come Dangerous ed esprime tutto l'amore nei confronti di artisti soul/R&b del calibro di Stevie Wonder e Michael Jackson. Il brano è disponibile nei maggiori store online. Link video: Il Primo degli Eroi