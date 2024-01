Dorian e Selena sono i primi nati del 2024 nel Vicentino

Come da tradizione il Veneto festeggia i primi vagiti dell'anno. Il primissimo nato in Regione, e tra i più "veloci" in Italia, è Francesco Sordo, primo figlio di Elisa e Michael, venuto alla luce all'ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, Verona.

Per quanto riguarda il territorio Vicentino invece, il primo nato è stato Dorian, nato al San Bortolo solo 52 minuti dopo la mezzanotte. A Bassano invece la prima nata 2024 è stata Selena Postovariu venuta alla luce alle 10.24 del 1° gennaio.