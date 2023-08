Primario di Neurologia lascia il San Bortolo, l'allarme di Uil Vicenza: "Continuiamo a perdere i pezzi"

L’Ospedale San Bortolo di Vicenza da oggi ha un professionista in meno: si tratta del primario di Neurologia, Francesco Perini, che ha scelto di lavorare in una struttura convenzionata. A darne notizia è la Uil Vicenza mostrando preoccupazione sul crescente numero di medici che abbandona le strutture ospedaliere per lavorare nel convenzionato (pubblico) o nel privato si allungano.

"Parliamo di una emorragia che non rallenta e che, tra il 2019 e il 2021, ha riguardato in Veneto circa 1500 medici - spiega Carola Paggin, coordinatrice provinciale di UIL Veneto Vicenza - Il problema non è solo un problema veneto e, in questo caso solo vicentino, lo sappiamo, come sappiamo benissimo che alla base della fuga di questi professionisti c’è soprattutto la mancata programmazione a livello nazionale".

"Non possiamo non evidenziare ed essere portavoce della preoccupazione di cittadini - continu - che, quotidianamente, devono fare i conti, sulla propria pelle, per la difficoltà di prenotare visite od esami specialistici in tempi accettabili se non in possesso di precisi codici di priorità è per la difficoltà di effettuare interventi chirurgici in tempi opportuni e questo, va ricordato, accade proprio per la fragilità che permane sul numero del personale sanitario (in primis medici, ma non solo) attivo nel servizio pubblico ospedaliero”.

“A Vicenza - sottolinea - continuiamo a perdere pezzi in tutte le aree specialistiche e questo non va bene proprio perché a ricolmare i vuoti diventa sempre più complicato se non quasi impossibile. Con la Regione Veneto rimane aperto il tavolo di confronto e la collaborazione per riuscire a trovare soluzioni concrete e risposte efficaci per il territorio. Proprio lunedì scorso si è svolto un incontro tra i sindacati regionali, l’assessore Manuela Lanzarin e il DG della Sanità Massimo Annicchiarico. Un tavolo permanente che ci permette di monitorare costantemente la situazione e affrontare assieme le questioni, cercando le soluzioni migliori a vantaggio delle persone".

"La sanità veneta, quella ospedaliera pubblica, deve tornare ad essere attrattiva - conclude - I medici devono tornare numerosi nelle corsie degli ospedali e solo così le liste di attesa ritorneranno ad essere contenute, solo così i medici non saranno all’affanno coi turni di lavoro e riusciranno a riconquistare il rapporto medico-paziente che oggi vediamo sempre più minato. Ricordiamoci che, durante la pandemia Covid 19, i medici erano i nostri eroi, si leggeva questa considerazione in decine e forse centinaia di striscioni e messaggi online. Ora che il buio di quel periodo ha lasciato spazio alla luce della normalità, purtroppo ci siamo scordati quanto questi professionisti ci hanno dato, in termini di salute e sicurezza. La sanità veneta, soprattutto pubblica, è una risorsa non infinita che va protetta e su cui bisogna investire e tenere alta l’attenzione anche per dare garanzie alle future generazioni”.