Assaggio d'inverno, prima neve sulle Dolomiti

Primi fiocchi di neve e non solo ad alta quota. L'annunciato calo termico è infine arrivato sul Veneto, con pioggie diffuse dalla nottata di venerdì fino al mattino di sabato. La lancetta del termometro si è spostata in giù a 13°C gradi in pianura in pieno giorno, praticamente circa 15 °C in meno di ieri. Inoltre, sulle Dolomiti, sono caduti i primi fiocchi di neve. Come riferisce "Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa": "La situazione andrà gradualmente migliorando oggi pomeriggio, possiamo rimanere soddisfatti di questo peggioramento, ottimi millimetri caduti dai 2000 metri in giù con accumuli totali compresi tra 20 e 50mm a seconda della zona ma la protagonista indiscussa di quest'oggi è la nostra cara amata neve che ha fatto il suo ritorno ad alta quota e non solo".

Nella mattinata di sabato fioccava infatti a Cima Grappa, pur senza accumulo, e in altre località della Pedemontana. "Teniamo conto che nella seconda metà del mese avere nevicate oltre i 2mila metri non rappresenta un evento eccezionale, anzi! Diciamo che quest'anno dopo tutto il caldo che abbiamo sofferto fino a ieri, fa un certo effetto vedere questi paesaggi sulle Alpi". Sui rilievi la neve sta cadendo mediamente oltre i 1800-2000 metri e fino alla tarda mattinata la situazione rimarrà invariata.

"Successivamente i fenomeni inizieranno a cessare a partire dalle zone occidentali della regione, seguiti da schiarite anche ampie che dal pomeriggio prevarranno.Tuttavia della residua e locale instabilità potrebbe ancora interessate nel pomeriggio le zone Prealpine e di alta pianura", segnala Matteo Moro di .Meteo in Veneto.