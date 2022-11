Prevaricazione maschile? «Ha una origine patriarcale»

Va tutta «la nostra vicinanza» al ragazzo vicentino che dopo un rapporto violento con un altro uomo non è riuscito a trovare le cure del caso prima al pronto soccorso e poi al centro antiviolenza di Vicenza. Ad ogni modo l'essersi rivolto a quella struttura non è stata una scelta adatta alle circostanze perché il centro antiviolenza è specializzato nel trattare i casi dell'universo femminile. E ancora nel dibattito alimentato dai media per quella vicenda «a nostro avviso» non si sono puntati i riflettori sull'aspetto preponderante che riguarda «la condotta violenta del maschio indipendentemente che questa venga rivolta al partner, non importa se dello stesso sesso o meno». È questo, in estrema sintesi, il succo di una nota diramata ieri da Emanuela Natoli, la vicentina che presiede Movimentiamoci, una rete che si batte contro gli abusi sulle madri e sui figli.

Soffermandosi sul centro anti violenza di Vicenza Natoli spiega come ci siano «motivi sacrosanti alla base di questa specializzazione. Noi - rimarca la presidente - non permetteremo che vengano messi in discussione sfruttando utilitaristicamente la vicenda di un giovane uomo abusato. Il cui stupratore peraltro, così come tutti gli stupratori, potrà comodamente essere ascoltato in un Cam ovvero in un centro per uomini maltrattanti: si tratta di centri pagati coi soldi del contribuente in cui nei quali chi necessita di un intervento da parte degli specialisti potrà ricevere l'esistenza del caso» fa sapere Natoli ai taccuini di Vicenzatoday.it che precisa il suo pensiero in altro modo: «quel centro è un presidio specializzato nei problemi legati al mondo femminile, non scordiamolo».

«Si tratta di una vicenda - puntualizza Natoli - che richiede onestà e serietà. Invece la querelle mediatica si è concentrata su un mantra. Quello del centro antiviolenza che non ha accolto un ragazzo che ne aveva bisogno. Bisogna avere il coraggio - precisa Natoli - di denunciare il reale problema, ossia la violenza maschile. Sulle colonne dei quotidiani gli opinionisti hanno parlato di mille cose ma hanno omesso di dire, molto semplicemente, che la violenza ha un genere, anzi un sesso: ed è maschile. «Solo riconoscendo la radice patriarcale della violenza e solo difendendo senza indugi gli spazi di autonomia delle donne - conclude Natoli - si potrà concretamente incidere sul problema». Ad ogni modo il caso delle cure rifiutate ad un ragazzo potrebbe avere ulteriori sviluppi. Se da una parte infatti la condotta del centro antiviolenza è oggetto di un dibattito sul piano politico, ben diversa è la questione delle cure mediche che sarebbero state negate dal pronto soccorso. In questo la condotta della struttura sanitaria, ove confermata, potrebbe essere oggetto dell'attenzione della magistratura penale.