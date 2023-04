Presenza di schiuma nel Bacchiglione a Debba, l'amministrazione attiva Vi.Acqua

In seguito a numerose segnalazioni l'amministrazione comunale ha inviato una richiesta formale di attivazione alla società Vi.Acqua per la presenza di schiuma e reflui di fognatura nel Bacchiglione nella zona di via Cipro, nei pressi dei Ponti di Debba.

"Va individuata in tempi rapidi - dichiara l'amministrazione comunale – la causa della moria di pesci edella presenza delle sostanze che producono la schiuma e dei reflui fognari. Se vi sono degli interventi da fare, vanno eseguiti con il criterio della massima urgenza a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente".

Da parte sua Viacqua ha comunicato di aver attivato le verifiche sugli impianti di depurazione della zona, in particolare quello di Longara.

"In riferimento alla formazione di schiume, con probabile origine da sostanze tensioattive presenti in acqua, le analisi confermano il rispetto dei parametri di legge - si legge in una nota - inoltre, al controllo visivo di alcuni salti d’acqua presenti prima dell’immissione dell’acqua depurata o di eventuali reflui da scolmatore di pioggia in Bacchiglione, non sono state rilevate schiume riconducibili all’attività del depuratore o al funzionamento della rete fognaria".