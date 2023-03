Presentato a Vicenza il concerto di gala per il centenario di Maria Callas

Piazza dei Signori il 9 settembre ospiterà un evento di livello internazionale, il concerto di gala Callas 100 in ricordo di una delle più importanti interpreti nel mondo femminile dell’opera classica, con la partecipazione straordinaria di Laura Morante come voce narrante. Tra le stelle internazionali, entreranno in scena Maria Jose? Siri, Ekaterina Bakanova, Andrea Edina Ulbrich, Valerio Borgioni. Il M° Beatrice Venezi dirigerà l’Orchestra del Festival Puccini.

Maria Callas ha avuto nell’arco della sua carriera trionfi e consensi che si susseguirono in tutto il mondo. La sua voce ha incantato, commosso e delle volte anche stupito. Arte successi e mondanità si sono intrecciati nella vita di Maria. “La Divina” è passata alla storia come una vera icona di stile ed alla fine degli anni ’60 entra nella lista delle dieci donne più eleganti del mondo. Leonard Bernstein ha scritto della Callas “è stata senza alcun dubbio la più grande cantante drammatica del nostro tempo’’ ed a lei viene dedicato il grande evento Callas 100, prodotto dalla ForTune Music & Shows, in tournée mondiale con tappa da New York a Vienna ed in Italia con tre date: il 23 luglio a Firenze dell’ambito del Musart Festival, il 9 settembre a Vicenza nell’ambito del VIOFF ed il 28 settembre a Milano al Teatro Arcimboldi.

Sulla iniziativa interviene il M° Beatrice Venezi “La Callas è un simbolo dal quale trarre ispirazione, senza che il tempo possa mai offuscarne la grandezza e la limpidezza del Suo immenso talento e di ciò che ha rappresentato. Sono felice, da donna e da musicista, di essere coinvolta in un progetto che, lungi dall’essere meramente celebrativo, ha il pregio di tenere accesa la fiamma della grande passione che la Divina ha trasmesso a noi tutti, per sempre”. Per Davide Cicchetti, produttore del format internazionale “La celebrazione del centenario di Maria Callas viene realizzata attraverso un format semplice ma basato sui valori dell'eccellenza artistica. Al classico concerto di Gala con artisti top del panorama internazionale, abbiamo pensato di aggiungere un testo creato ad hoc per l'evento, che sará recitato ed intercalato tra i brani musicali oltre ad essere affidato alla lettura di una attrice di primissimo piano, che per le date italiane sará Laura Morante. In tal modo verrà descritto il personaggio Callas a tutto tondo, dandone una dimensione non solo vocale ma anche profondamente umana. Il progetto Callas100 nasce in una dimensione assolutamente internazionale, quindi alle tre date estive italiane, si aggiungeranno tre date internazionali in alcune delle venues leggendarie della musica classica mondiale. Il 1° novembre andremo in scena alla Smetana Hall di Praga, il 3 dicembre alla Carnegie Hall di New York ed il 20 dicembre al Musikverein di Vienna”.