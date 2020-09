Il premio Vioff al "vicentino illustre" Giancarlo Busato

“Vicentino illustre” che si è distinto per creatività, ingegno e valorizzazione del Made in Italy è questa la motivazione che ha portato all'assegnazione del premio Vioff al litografo Giancarlo Busato, titolare, in città, dell’omonima Stamperia D’Arte.

Il premio, giunto alla terza edizione, nasce con l'obiettivo lo di valorizzare i Vicentini illustri (imprenditori, designer, professionisti, artisti e mecenati) che, con un forte legame sul territorio, si sono distinti nel tessuto socio-economico e nel mercato globale grazie ai loro prodotti, opere e attività, caratterizzate da due prerogative essenziali: creatività e Made in Italy.

Nella suggestiva cornice dei Chiostri di San Lorenzo, a consegnare il riconoscimento all’artigiano, Marco Carniello, Group Brand Director Jewellery&Fashion di IEG e Silvio Giovine, assessore alle Attività produttive e Turismo del Comune di Vicenza.

Vioff, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, per la sua quinta edizione, si svolge inconcomitanza di Voice - Vicenzaoro International Community Event, l’appuntamento per il settore orafo-gioielliero organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) che segna la ripartenza del calendario fieristico internazionale.

Fino ad oggi, domenica 14 settembre, il cuore di Vicenza ospita il grande evento nato dalla sinergia tra Comune di Vicenza e IEG, in collaborazione con il Tavolo Intercategoriale Orafo di Vicenza e il Consorzio Vicenzaè. Un progetto di Meneghini&Associati. A New Golden Way, “una nuova via d’oro”, è il fil rouge della kermesse, a evidenziare la volontà del tessuto socio-economico locale di imprimere un impulso alla ripartenza dopo i difficili mesi del lockdown.