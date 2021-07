Premio Locanda da Gerry 2021, il talento di Alice Berti conquista i giurati

Alice Berti, 24 anni, di Bassano del Grappa illustratrice e fumettista attenta all’attualità. Mariangela Polato, 20 anni di Vigonza (Padova) stilista che crede nella capacità della moda di emancipare le donne. Simone Bazzali 26 anni di Feltre (Belluno) imprenditore agricolo e influencer di buone pratiche biologiche nella sua azienda “Il contadino Simo”.

Sono loro i tre vincitori del Premio Locanda Da Gerry 2021, il riconoscimento promosso dallo chef di Monfumo Gerry Menegon, dedicato al talento under 35, che quest’anno ha voluto riconoscere l’impegno e l’energia premiando 3 giovani professionisti che si sono distinti nel campo della creatività e dell’ecologia, quali ambiti indispensabili per disegnare la ripresa e quindi il futuro dopo l’emergenza Covid.

Appuntamento venerdì 9 luglio alle 20 nell’omonimo ristorante Da Gerry a Monfumo (Treviso) per la cerimonia di premiazione che quest’anno andrà ad omaggiare il protagonismo giovanile più innovativo, attento all’ambiente e capace di osare con la forza dell’immaginazione.

La cena di gala è aperta al pubblico, per prenotarsi 0423 945750 e sarà abbinata a un intento solidale: il ricavato verrà devoluto alla LILT, la Lega italiana per la lotta contro il tumore di Treviso, per sostenere i progetti a favore dei pazienti oncologici.

La serata sarà l’occasione per rendere onore al merito dei tre vincitori. «Credo fermamente nella forza di noi giovani di districarci nel presente per realizzare sogni e obiettivi. Il fumetto è nato come “sfida personale”: volevo mettermi alla prova, vedere se ero capace di realizzare una storia con dei personaggi interessanti, con approcci originali che guardano al futuro. Sono onorata di ricevere il Premio Locanda Da Gerry 2021» commenta Alice Berti, l’artista 24enne di Bassano del Grappa.



L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Monfumo e dalla Confartigianato Asolo-Montebelluna.

La storia del Premio Locanda Da Gerry conferma, ancora una volta, il suo intento. Istituito nel 2008, il riconoscimento ha vissuto una ripartenza nel 2018 quando ha deciso di puntare sui giovani talenti che con impegno e determinazione lasciano un segno positivo nel contesto in cui operano, compreso nel territorio che Dante definiva “dal Brenta al Piave”, che racchiude in senso ampio le province di Treviso, Belluno, Padova, Vicenza e Venezia.