Un premio e un libro dedicati a Romeo e Umberto Menti

Il progetto sportivo e culturale, ha come obbiettivi attualizzare la biografia e la carriera dei fratelli Romeo e Umberto Menti e riproporre nel calcio di oggi i loro valori e le loro doti come esempio per i giovani calciatori, per gli allenatori e i tecnici di categoria.

“Il premio è annuale – ha spiegato Gianni Poggi, ideatore del progetto – ed è destinato ai migliori giovani calciatori, maschi e femmine, che si siano distinti nella stagione per rendimento sportivo e scolastico e per doti morali, e ai migliori allenatori e dirigenti dei Settori Giovanili delle società calcistiche della provincia di Vicenza”.

Il libro (“Meo e Berto. I fratelli Menti che hanno fatto grande il Vicenza”) è una biografia scritta da Gianni Poggi che, per la prima volta, fornisce la ricostruzione della vita e della carriera dei due campioni. Pubblicato da Rossato Editore, uscirà a fine giugno 2022 contemporaneamente alle premiazioni.

La consegna dei premi e la presentazione del libro avranno luogo lunedì 27 giugno 2022 nel corso di una cerimonia che sarà ospitata a Casa Vicenza grazie alla disponibilità dell’LR Vicenza, partner della iniziativa.

Il Premio è riservato ai Settori Giovanili delle società sportive maschili e femminili con sede nella Provincia di Vicenza ed ha l’obbiettivo di valorizzare stagionalmente i Settori Giovanili mediante l’assegnazione di premi individuali.

Le categorie dei premiati sono: calciatori e calciatrici; allenatori e allenatrici; dirigenti e responsabili di Settore Giovanile; calciatori e calciatrici distintisi per abnegazione, attaccamento, sacrificio.

La Giuria selezionerà i premiati in base alle qualità morali, al profitto scolastico, alle proprietà tecniche ed al rendimento in campo (atleti) e alle qualità morali, alla capacità di stare e di comunicare con i giovani, ai risultati sportivi (allenatori e dirigenti).

Gli atleti devono essere nati negli anni 2004, 2005 e 2006 ed essere stati tesserati nella stagione sportiva 2021-2022 nelle Categorie Allievi Provinciali, Juniores Provinciali, Allievi Regionali, Juniores Regionali e Settore Giovanile Professionisti.

Per gli atleti che si sono distinti per abnegazione, attaccamento, sacrificio sarà valutato, a prescindere dall'età, un gesto particolarmente significativo nonché il senso di appartenenza con il club per la quale l'atleta è tesserato.

Le società della Provincia di Vicenza riceveranno con il Comunicato del Comitato Regionale della Figc del 25 maggio 2022 l’invito a inviare entro il 20 giugno al Comitato Organizzatore le candidature di atleti, allenatori e dirigenti meritevoli del premio.

Il Premio ha ottenuto il patrocinio e il sostegno della Provincia di Vicenza, del Comitato Regionale della Figc-LND, dell’LR Vicenza e del Centro Coordinamento Club Biancorossi.