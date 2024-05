Basilica Palladiana 2024, la 60esima edizione premia la ricerca e l'impegno sociale

Lunedì 3 giugno a Villa Sesso Schiavo di Sandrigo Antonio Chemello, presidente della Pro Loco Sandrigo, consegnerà il 60° Premio Basilica Palladiana e il 4° Premio Basilica Palladiana Giovani Emergenti rispettivamente al cardiochirurgo Alessandro Frigiola e all’attivista Sammy Basso. Lo storico riconoscimento è promosso da Pro Sandrigo in collaborazione con l’Unione Nazionale delle Pro Loco.

L’iniziativa, che gode del patrocinio della Regione del Veneto, dell'Unpli Vicenza e del Comune di Sandrigo, premia i talenti veneti che hanno saputo distinguersi a livello nazionale e internazionale, mantenendo salda la connessione con il territorio, la comunità e con le loro radici regionali.

“Da sessant’anni il Premio Basilica Palladiana – dichiara Antonio Chemello – racconta con orgoglio i profili veneti di prestigio. L’edizione 2024 si concentra sui temi della cura e della ricerca con due personaggi di spicco, che con il loro lavoro hanno saputo diffondere conoscenza e speranza a persone affette da patologie complesse. Ciò che accomuna Alessandro Frigiola, esempio d’eccellenza nella cardiochirurgia neonatale e promotore di iniziative umanitarie, e Sammy Basso, comunicatore attento alla sensibilizzazione sulla progeria, è l’impegno volto a migliorare la qualità della vita del prossimo e delle future generazioni. Un valore che la Pro Sandrigo condivide e intende riconoscere attraverso il premio”. Nato a Bressanone (Bolzano) nel 1942 e vicentino di adozione, è un esperto di cardiochirurgia pediatrica riconosciuto a livello internazionale. Oltre a dirigere l’Area Chirurgica Cuore – Bambino all’IRCCS Policlinico San Donato di Milano, è il fondatore dell’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, un’organizzazione non-profit che da oltre due decenni porta aiuto e speranza di vita ai bambini malati di cuore nei paesi più svantaggiati.

Con un’esperienza di oltre 12.000 interventi, è considerato tra i primi professionisti in Europa per interventi cardiochirurgici dell’adulto e del bambino, con particolare specializzazione nella sostituzione della valvola aortica con la valvola polmonare dello stesso paziente (intervento di Ross). Frigiola ha organizzato oltre 400 missioni umanitarie in 27 Paesi e ha contribuito alla ricerca con 150 articoli scientifici pubblicati sulle più importanti riviste di settore. Nel corso degli anni ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, fra i più importanti si ricordano l’Ambrogino D’Oro conferitogli dal sindaco di Milano, la Benemerenza di Grande Ufficiale per le Attività Umanitarie assegnata nel 2008 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “Motu proprio” conferita nel 2016 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Sammy Basso, classe 1995 di Schio, è il portavoce italiano di tutti coloro che come lui sono affetti da progeria. Per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sua condizione e per promuovere la ricerca su una malattia rara e complessa, ha fondato nel 2005 l’Associazione Italiana Progeria Sammy Basso. Anche con la sua formazione accademica si dedica a questa tematica: prima nel 2018 con una tesi di laurea triennale in Scienze Naturali all’Università degli Studi di Padova volta a dimostrare la possibilità di curare la progeria tramite ingegneria genetica, poi nel 2021 con una tesi specialistica in Molecular Biology sulla correlazione tra progeria e infiammazione. Autore del libro Il viaggio di Sammy, che documenta il suo viaggio negli Stati Uniti, nel 2019 è stato insignito del Cavalierato dell’Ordine al Merito della Repubblica dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.