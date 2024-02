«Cittadinanza onoraria per Assange»

Mentre l'opinione pubblica occidentale, in larga parte, prende posizione contro il Cremlino per la morte in carcere dell'attivista Aleksej Navalny (uno dei più convinti critici del presidente russo Vladimir Putin) a parti più o meno invertite è la stessa opinione pubblica occidentale a interrogarsi su quale potrà essere il futuro di Julian Assange. Attivista, giornalista e informatico, Assange tra domani 20 febbraio e dopodomani 21 febbraio deve affrontare il giudizio, con ogni probabilità definitivo, dell'Alta corte di giustizia britannica. La quale si riunirà per decidere in merito al nulla osta alla estradizione dell'attivista australiano negli Stati Uniti. Dove rischia oltre 170 anni di carcere per aver rivelato, video e carte alla mano, i crimini di guerra commessi dagli Usa durante la campagna bellica in Iraq e in Afghanistan. Secondo le autorità Usa, Assange, che indebolito da anni di prigioni preventiva potrebbe dover affrontare un lungo processo da detenuto, avrebbe violato le norme federali che proteggono il segreto di Stato. In tutta Europa in queste ore si sono moltiplicate le manifestazioni pro Assange. Anche a Vicenza la rete veneta dei suoi sostenitori ha organizzato un breve presidio con una mezza dozzina di partecipanti di piazza San Lorenzo.

«La condanna di Assange - hanno detto ieri le attiviste e gli attivisti scesi in piazza - sarebbe un ulteriore passo verso la fine della libertà di espressione, la fine del giornalismo libero e della possibilità di essere informati sulle notizie di interesse collettivo». Il Comitato berico pro Assange da tempo peraltro si sta battendo affinché l'amministrazione comunale della città palladiana conceda al fondatore della piattaforma Wikileaks, il vettore informatico in cui sono state canalizzate le informazioni top secret svelate dal team di Assange, la cittadinanza onoraria. Il motivo? Dare «un segnale di sostegno alla sua causa e alla libertà di espressione».

Ad ogni modo nel tempo, sia per il caso Navalny sia per il caso Assange si sono rincorse le ipotesi le più disperate. Da ore per esempio si parla di un Navanly sacrificato da una fazione (interna al Cremlino ma non solo) che lo voleva morto per dare un segnale agli oppositori dell'attuale regime russo. Fazione che avrebbe avuto la meglio su un altro raggruppamento più incline al dialogo con gli Usa (che da tempo spalleggiano Navalny) nell'ottica addirittura di uno scambio di prigionieri di peso tra cui alcune spie di Mosca. Mutatis mutandis anche per la vicenda Assange nell'establishment americano, a partire dall'intelligence, ci sarebbero ambienti decisi ad imprigionarlo a vita «per lo sgarro fatto al complesso militare industriale», mentre non mancano settori del ceto dirigente Usa che mal digeriscono il trattamento riservato all'attivista australiano. Che in passato peraltro avrebbe coltivato rapporti cordiali con alcuni soggetti prossimi ai servizi occidentali. Più in generale si tratta di due vicende, questo almeno il parere di molti osservatori come il giornalista Marco Travaglio (intervenuto pure lui a Vicenza di recente) in cui il potere, ad ogni latitudine e ad ogni latitudine, indipendentemente dal fatto che si dichiari democratico o meno, «mostra una parte del suo volto».