Poste Italiane, comunica l'apertura della nuova sede "Vicenza Centro"

Dopo la chiusura degli uffici in pieno centro storico ( in contrà Garibaldi), per anni allestito in un container e lo spostamento provvisorio nell’ufficio postale di via Cattaneo, Poste Italiane comunica che da domani, mercoledì 9 marzo, la sede provvisoria dell’ufficio postale temporaneo Vicenza Centro (in via Cattaneo appunto), sarà chiusa per consentirne il trasferimento nei nuovi spazi di via Roma 6.

L’ufficio postale Vicenza Centro aprirà infatti venerdì 11 marzo alle ore 14. Nei giorni successivi l’ufficio postale sarà aperto con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Poste Italiane ricorda che nell’area del centro storico di Vicenza sono disponibili anche gli uffici postali Vicenza 1 (via Cattaneo) e Vicenza 3 (Contrà San Marco), aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Con orario continuato 8.20 – 19.05 sono disponibili l’ufficio postale di via IV novembre e quello di via Zampieri.