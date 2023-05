Possamai sindaco, festa in Piazza dei Signori: "Abbiamo fatto qualcosa di grande"

Traffico bloccato in via San Felice e Fortunato, fuori dalla sede elettorale del neo eletto sindaco Giacomo Possamai, Alla notizia della vittoria. i supporter del nuovo primo cittadino hanno celebrato l'esito del ballottaggio con applausi a ripetizione e

la gioia di una campagna elettorale durissima. Uno striscione che recitava "Viva Giacomo" è stato portato da un corteo fino in Piazza dei Signori dove il nuovo amministratore della città di Vicenza ha preso il microfono ringraziando tutti i presenti. "Abbiamo fatto qualcosa di grande, siamo partiti convinti di essere in vantaggio, oggi ci troviamo a commentare una vittoria al ballottaggio".

La festa è poi continuata al ritmo di "Have You Ever Seen the Rain?" dei Creedence Clearwater Revival. Non proprio una pioggia di voti, quella per il candidato del centro sinistra che ha raggiunto l'obbiettivo sul filo del rasoio, con 500 preferenze in più rispetto all'altro candidato, il sindaco uscente Francesco Rucco. "Mi sono complimentato con Possamai, adesso vorrei che lavorassimo assieme per Vicenza", è stato il commento del candidato sconfitto al ballottaggio, che ha aggiunto: "Qui c'è stato un dispiegamento di forze del Pd nazionale di puntare su Vicenza in ottica anche per le regionali del 2025. Sapevano benissimo che non potevano portare la Schlein qui a Vicenza perché è la cosa più distante dalla mentalità dei vicentini"