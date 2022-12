Un nuovo portale online per l'autonomia

Dal 20 gennaio prossimo sarà accessibile il nuovo portale dedicato all’Autonomia della Regione del Veneto, un sito Internet destinato ad essere il riferimento per comprendere e conoscere il progetto che porterà al regionalismo differenziato. Il sito è stato annunciato oggi, venerdì 23 dicembre, dal presidente Zaia nella conferenza stampa di fine anno.

«Sul progetto dell’autonomia abbiamo investito molto – ha sottolineato Zaia -. È un progetto di cui ci sentiamo la responsabilità e per il quale intendiamo continuare a impegnarci e vigilare affinché arrivi a compimento. Il nuovo portale si propone di essere, a livello nazionale, il riferimento digitale aperto a tutti per capire quali siano le motivazioni nel richiedere le basi giuridiche che lo consentono, come si sviluppa l’impegno di chi in esso crede e lo sta portando avanti. Ogni domanda, riferimento legale, provvedimento, notizia aggiornata sul percorso, sarà rintracciabile in un click».

Il portale prevede due aree: una aperta di libero accesso per tutti, una più tecnica riservata agli addetti ai lavori. Cittadini e stampa potranno ricercare informazioni accedendo a sette aree tematiche. Specifici spazi sono poi riservati a conoscere i messaggi dei rappresentanti delle Istituzioni, illustrare le motivazioni oggetto delle riforme, valorizzare le sinergie messe in campo con Università e Centri studi, seguire video interviste con gli esperti, apprendere, sempre aggiornate, le principali notizie sul tema.

Ci sono, inoltre, spazi dedicati alle tappe principali dell’iter di riforma, ai dati relativi ai profili finanziari e giuridici, corredati da documenti, grafici e analisi. Apposite sezioni sono state pensate per dare risposte alle domande più frequenti e per la consultazione degli atti ufficiali. Nell’area riservata, poi, specifici approfondimenti progettuali saranno pubblicati a disposizione dei tecnici, dei componenti la delegazione trattante, membri dei tavoli di lavoro. Il portale sarà il primo dedicato alla tematica nel panorama nazionale. Sarà raggiungibile all’indirizzo: autonomia.regione.veneto.it