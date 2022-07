«Tredici milioni per un ponte utile solo agli americani mentre le strade sono un colabrodo»

«Tredici milioni di euro gettati alle ortiche» per realizzare «un ecomostro buono solo» come infrastruttura utile via vai delle auto «yankee» dal villaggio americano della Stanga alla caserma pluto. Un'opera «dal costo spropositato» rispetto al budget annuale di palazzo Nievo la quale per di più «rischia di scassare l'assetto idrogeologico, naturalistico e paesaggistico di quel lembo esterno di Vicenza e che inoltre potrebbe essere il prologo di future speculazioni edilizie». È con queste motivazioni, alla grossa, che ieri 20 luglio una ventina di persone tra residenti ed attivisti della galassia ecologista ha deciso di dare vita ad un presidio in via Ponti di Debba: lì dove Provincia e Comune di Vicenza intendono realizzare un secondo sovrappasso, oltre al ponte già esistente, pensato per scavalcare il fiume Bacchiglione connettendo proprio la frazione di Debba con quella di San Pietro Intrigogna nel lembo estremo meridionale del territorio della città palladiana.

LE SIGLE

A promuovere l'iniziativa sono state Civiltà del verde, Italia Nostra Vicenza e Italia Nostra Medio e basso vicentino che da settimane hanno ingaggiato un faccia a faccia a distanza sia con il Comune di Vicenza, cui spetta il compito di dire sì all'opera, sia con la Provincia di Vicenza, che dovrà metterci il grosso dei quattrini. Le tre associazioni però sono spalleggiate da altri comitati e da molti cittadini i quali da anni l'opera, che di tanto in tanto si ripresenta sui tavoli della politica berica, sta «decisamente sul gozzo».

LA COMMISSIONE TERRITORIO E IL J'ACCUSE DI PELLIZZARI

E che lo scontro fosse nell'aria lo si era capito quando alcuni giorni fa in commissione territorio al Comune di Vicenza il consigliere Andrea Pellizzari di Fdi aveva accusato i detrattori dell'opera «di voler tornare all'epoca dei carri» trainati dai cavalli. A raccontare l'episodio ieri è stata Romana Caoduro, la presidente di Civiltà del verde, che senza mezzi termini ha respinto le accuse al mittente all'unisono con Italia nostra. I tre gruppi infatti ieri hanno vergato una nota di fuoco nella quale nero su bianco le tre associazioni «esprimono il loro fermo dissenso per questa nuova opera viaria, dannosa e inutile, di impatto pesantissimo in luoghi di alto valore storico, culturale, paesaggistico e ambientale, ma anche di elevata fragilità idraulica».

PARLA IL GEOLOGO

E c'è di più. I firmatari spiegano come si voglia far passare il progetto «come opera strategica», anche se tale indicazione non sarebbe contenuta «in alcun piano della Regione Veneto». Si tratta di un vuoto logico passato ai raggi X dal geologo Roberto Rech pure lui presente al sit-in di ieri. Il noto professionista vicentino, mappe issate su un furgoncino che fungeva da carroccio informativo, ha spiegato come «guarda caso» se si traccia un percorso di massima «tra Vicenza est zona Stanga» e San Pietro Intrigogna si intuisce chiaramente come «il ponte voluto da Comune e Provincia» potrà essere utilizzato principalmente dai militari americani in transito tra la base Pluto e il villaggio Usa in zona Stanga «che tra l'altro dovrebbe essere abbattuto e ricostruito forse per ospitare un numero doppio di soldati e residenti». E così oltre al sospetto che il manufatto serva più alla comunità militare Usa di stanza nel Veneto che a quella Vicentina, Rech aggiunge un altro elemento alla discussione. Il geologo, che pure fa un plauso a palazzo Nievo per gli studi preliminari per quanto concerne gli aspetti idraulici, si domanda se tali relazioni tengano nel dovuto conto i maggiori fattori di rischio che si sono determinati durante gli ultimi anni.

VILLA RUBINI

Oggi, a poche ore dal sit-in di ieri, tra i residenti di Debba si era diffuso un certo malcontento. «Quale è lo sbocco reale di un ponte che porta in mezzo alla campagna? È possibile che con le strade vicentine sia in provincia che nel capoluogo palazzo Nievo spenda tutti quei soldi per un ponte che finisce nel nulla e che al massimo serve solo agli americani mentre le strade di Vicenza e provincia sono un colabrodo? Perché invece non si investono soldi per piste ciclabili in modo da invogliare i vicentini e non solo a fruire di quel bellissimo brano di natura, campagna e paesaggio? Perché si spendono tutti quei soldi per un ecomostro quando villa Rubini, una testimonianza straordinaria del Diciottesimo secolo è messa come è messa? Il ponte che attraversa il Bacchiglione già c'è. È a senso unico alternato perché stretto. È vero, ma non ci passa quasi nessuno: quindi è più che sufficiente. E poi l'appalto o gli eventuali subappalti andranno ai soliti noti?». Questo almeno era il refrain che stamane circolava nella frazione vicentina al confine col Comune di Longare. Nei giorni a venire le associazioni fanno sapere che potrebbero inviare una lettera a Francesco Rucco nella sua veste di primo cittadino berico e di presidente della Provincia di Vicenza.