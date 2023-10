Gastroenteriti alla H-Farm? «Non sono imputabili a Euroristorazione»

«Le analisi microbiologiche effettuate dalla Ulss 8 Berica sugli alimenti somministrati ad alunni e insegnanti della scuola, a seguito di alcuni episodi di gastroenterite registrati a fine settembre, hanno escluso la presenza di agenti patogeni riconducibili agli alimenti somministrati». È questo l'incipit di una nota diffusa ieri 19 ottobre da Euroristorazione, che interviene sul caso della chiusura improvvisa della scuola privata H-Farm di Vicenza a Santa Lucia.

«Le analisi microbiologiche effettuate dal Sian, il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della Ulss 8 Berica, sui campioni di cibo del menù del 28 settembre scorso si sono rivelate negative per presenza di Norovirus». Una ipotesi che in primissima battuta peraltro era stata avanzata dalla stessa Ulss 8 come riportato da Vicenzatoday.it.

La Euroristorazione menzionando i casi di «gastroenteriti registrati tra il 27 e il 28 settembre presso H-Farm international school di Vicenza» (il plesso è diretto dalla dottoressa Alessandra Chiovati) in questo senso dà conto in modo preciso e puntuale pure di una breve nota indirizzata dall'Ulss 8 alla scuola che porta la data del giorno 11 ottobre. «I parametri ricercati, corrispondenti ai principali patogeni causa delle più comuni tossinfezioni alimentari, sono risultati - si legge - idonei all'interno dei parametri previsti dalla normativa nazionale ed europea».

Tanto che, controdeduce la ditta con base a Torri di Quartesolo nel Vicentino, «alla luce di tali esiti, le cause delle gastroenteriti, quindi, non sono imputabili al servizio mensa erogato da Euroristorazione, società leader nel campo della ristorazione scolastica e aziendale, operante dal 1996. Da lunedì 16 ottobre, pertanto, l'azienda ha ripreso il servizio all'interno della struttura scolastica».