Le forze di polizia festeggiano San Michele Arcangelo

Mercoledì 29 settembte, nella chiesa di Santa Maria ai Servi di Vicenza, le forze di polizia hanno festeggiato il loro santo patrono: san Michele Arcangelo.

Il rito è stato officiato dal cappellano della Polizia di Stato, Claudio Pegoraro e dal maggiore Jon McPherson, religioso dei paracadutisti USA in forza alla 173° Brigata Aviotrasportata della base militare USA di Vicenza, dei quali San Michele Arcangelo è anche patrono.

Alla cerimonia, oltre agli operatori di polizia che svolgono la loro attività nella provincia berica, erano presenti il Prefetto di Vicenza e le autorità civili e militari.

Al termine della cerimonia, il questore di Vicenza Antonino Messineo, ha ringraziato tutte le Forze dell’Ordine per il lavoro che quotidianamente svolgono per garantire la sicurezza dei cittadini in un’ottica di prevenzione e repressione dei reati.

Il Colonnello Michael Kloepper, comandante della 173° Brigata Aviotrasportata, dopo aver ricordato i caduti dell’ultimo periodo, ha ringraziato tutta la cittadinanza per la vicinanza e l’accoglienza che viene loro riservata da tutta la comunità.