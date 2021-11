Polizia locale in presidio fisso a Campo Marzo: inaugurata il nuovo distaccamento

È stato inaugurato lunedì mattina il nuovo distaccamento della Polizia locale a Campo Marzo, il presidio fisso collocato, su volontà dell’Amministrazione, al posto dell'ex biglietteria di Aim, davanti alla stazione.

A tagliare il nastro è stato il sindaco Francesco Rucco insieme con il prefetto Pietro Signoriello, il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron, il consigliere comunale delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell'ambito delle politiche per la sicurezza Nicolò Naclerio, il comandante della polizia locale Massimo Parolin.

“La realizzazione della nuova sede staccata della polizia locale è un obiettivo che portiamo avanti da molti anni e che siamo riusciti ad attuare – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco – Sarà un presidio operativo su più turni dalla mattina alla sera con il servizio di videosorveglianza a e la polizia antidegrado pronta ad intervenire sul territorio. Una risposta concreta a quanto ci eravamo impegnati a fare in una zona della città che vogliamo torni ad essere vissuta e percepita come sicura dai cittadini”.

“È un traguardo significativo per l'amministrazione e per i cittadini di Vicenza – ha aggiunto il consigliere comunale delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell'ambito delle politiche per la sicurezza Nicolò Naclerio - l'apertura del distaccamento della polizia locale a Campo Marzo. Un importantissimo strumento di supporto alle nostre forze dell'ordine che, insieme con le nuove assunzioni, l'unità cinofila, e le nuove dotazioni tecnologiche consentirà di far fronte in modo sempre più incisivo a degrado, droga e criminalità e permetterà di portare a termine il percorso di rinascita di una delle zone più belle della nostra città. Una promessa che avevamo fatto ai nostri concittadini e che ci riempie di orgoglio inaugurare ufficialmente oggi!”

A poco più di un anno di distanza dall’approvazione del progetto definitivo di manutenzione straordinaria della struttura, nei locali appena ristrutturati opereranno non meno di sei agenti tra antidegrado e Nos, oltre ad un ufficiale di riferimento, per ciascuno dei due turni giornalieri.

Il servizio operativo di polizia giudiziaria che verrà svolto verterà sulle attività antidegrado e di controllo del microspaccio nell’area della stazione e di Campo Marzo e vie limitrofe.

L'intervento, per una spesa di 185 mila euro Iva compresa, ha riguardato la manutenzione della struttura, che si sviluppa su una superficie di 100 metri quadrati ed è circondata da un parcheggio di circa 200 metri quadrati.