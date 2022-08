Polizia locale, nuovi veicoli e 17 agenti in più

Il sindaco, il consigliere delegato allo sviluppo di progetti per la sicurezza e il comandante della polizia locale di Vicenza hanno presentato, nella giornata di venerdì 19 agosto, tre nuove auto assegnate a quest'ultima per potenziare il parco mezzi composto complessivamente da 23 autoveicoli.

Si tratta di tre Jeep Renegade 1.3 turbo ibride con tecnologia plug-in che l'amministrazione non ha acquistato, ma ha preso a noleggio a lungo termine - 60 mesi - per una percorrenza complessiva di 125 mila chilometri, grazie all'adesione all'accordo quadro disponibile nel mercato elettronico di Consip.

Questa formula, utilizzata di recente per la prima volta per cinque nuove Panda ibride del parco auto comunale, prevede che siano a carico del fornitore tutte le attività manutentive, la sostituzione dei pneumatici, l'assicurazione i tagliandi e le revisioni periodiche. Inoltre l’alimentazione ibrida consente di non pagare la tassa di circolazione per tre anni.

La presentazione dei tre mezzi "green" è stata anche l'occasione per fare il punto sui nuovi agenti assegnati al comando. Sono 17 gli agenti entrati in forze in contrà Soccorso Soccorsetto, dopo aver partecipato al concorso del comune di Vicenza, la cui graduatoria è stata esaurita con le ultime cinque assunzioni.

Si tratta complessivamente di cinque donne e 12 uomini, con un'età media di 30 anni - il più giovane è un ventiduenne -, entrati in servizio tra l’1 ottobre 2021 e l’1 agosto 2022. La maggior parte ha già partecipato alla formazione obbligatoria, gli ultimi assunti la stanno svolgendo in questo periodo; vengono impiegati prevalentemente nell’attività su strada.

«Gli agenti recentemente assunti – le parole del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco -, a seguito di una specifica selezione, vanno ad implementare le forze in servizio consentendoci un maggior controllo del territorio. Inoltre, abbiamo in previsione di assumere altri due nuovi ufficiali e stiamo programmando anche l’assunzione di agenti per sostituire i pensionamenti. Oggi presentiamo anche le tre nuove auto a noleggio a lungo termine, una modalità che ci consente di avere mezzi sempre efficienti; prossimamente, inoltre, arriveranno altre quattro nuove auto che consentiranno di dismettere veicoli superati. Abbiamo così raggiunto ulteriori obiettivi del nostro mandato per garantire una maggior sicurezza ai cittadini, in accordo con le altre forze dell’ordine. Ricordo che proprio oggi è stato annunciato l’arrivo di nuovi agenti del corpo dei carabinieri, in provincia e quindi anche in città, uomini di cui c’era un estremo bisogno. Nuove iniziative in collaborazione con le forze dell’ordine verranno realizzate in settembre».