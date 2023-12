Scarpellini è il nuovo dirigente del Consorzio polizia locale Alto vicentino

Il Consorzio di polizia locale Alto vicentino, con sede a Schio, dal primo di gennaio del 2024 avrà una nuova figura di dirigente. Dopo una selezione «ad ampio spettro», fa sapere ai taccuini di Vicenzatoday.it il sindaco scledense Valter Orsi, Giovanni Scarpellini «è risultato il primo tra una rosa di una sessantina di candidati» tra cui cinque donne. «Siamo lieti della novità ufficializzata oggi 20 dicembre - rimarca il primo cittadino - anche perché conosciamo bene le capacità, l'esperienza e le doti organizzative di questo funzionario». Scarpellini infatti ricopre tutt'ora il ruolo di comandante del consorzio. Ma dopo essere risultato primo in graduatoria nell'ambito del concorso bandito alcune settimane è salito di categoria: da alto funzionario a dirigente tout court. «Il fatto che così tante persone, di tutte le fasce d'età, anche da fuori regione, abbiano partecipato alla selezione - aggiunge Orsi - è la dimostrazione di come il consorzio, anche come sbocco professionale, sia ambito da chi decide di tentare la carriera nel servizio pubblico».

La novità in qualche maniera costituisce un giro di boa nella vicenda che aveva portato lo stesso Scarpellini, nato a Bagno di Romagna nel 1966, ad abbandonare, fra molte polemiche e una inchiesta per presunto danno erariale che aveva interessato l'intero ente, il comando del consorzio Nevi, che fa riferimento a Thiene e al suo hinterland.

Ora, poiché il vertice del consorzio thienese al momento è sguarnito per quanto riguarda la figura apicale, è possibile che proprio il 57enne di natali romagnoli, in regime di convenzione, andrà a supplire quale comandante facente funzione. Non sarebbe una novità assoluta visto che in passato mutatis mutandis e a parti invertite Schio aveva beneficiato proprio delle funzioni dell'allora comandante thienese.