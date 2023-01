Polizia locale dei Castelli, report attività 2022: incidenti in calo ma le sanzioni aumentano

Incidenti in calo del 20% nel 2022, 163 (di cui 2 mortali) contro i 206 del 2021, e sanzioni per violazioni al Codice della Strada in aumento del 21,8%, 3.781 contro 3.106 del 2021. I dati emergono dal report della Polizia Locale dei Castelli, fortemente impegnata negli ultimi 12 mesi sul fronte della viabilità cittadina, purtroppo compromessa dalla presenza di cantieri, primo tra tutti quello per la Tav con la chiusura del cavalcaferrovia di via Battaglia ad Alte Ceccato.

Sanzioni per violazione al Codice della Strada

Il maggior numero di sanzioni, per un totale di 790 in crescita del 28,9% rispetto al 2021, è stato elevato nei confronti di veicoli privi di revisione periodica. In crescita, del 25%, le violazioni per mancata copertura assicurativa (135 contro le 108 del 2021). Ancora importante il numero di automobilisti che non rispettano il divieto di circolazione, soprattutto autocarri pesanti (576 sanzioni contro le 541 del 2021). In leggero rialzo i casi di utilizzo smartphone alla guida, 147 contro i 143 dell’anno precedente, più rilevanti invece i dati che riguardano sia l’aumento delle sanzioni per mancato utilizzo della cintura di sicurezza e sistemi di ritenuta trasporto minori, con un più 110% (126 casi contro i 60 del 2021); sia il transito con semaforo rosso, più 438% (dalle 18 violazioni registrate nel 2021 alle 97 del 2022). In aumento, del 35%, anche l’abuso della sosta nei posti riservati ai veicoli di persone con disabilità da parte di non aventi diritto, 323 sanzioni nel 2022 contro le 240 dell’anno precedente.

Altre sanzioni

In generale diminuzione, 286 contro 370, gli accertamenti sanzionatori a regolamenti e norme diverse dal Codice della Strada. Va detto però che nel 2021 erano state registrate 126 sanzioni per violazioni alla disciplina di contenimento contagio Covid-19. Decoro urbano (bivacchi, atti indecenti) più 110%, 128 nel 2022 contro 61 sanzioni nel 2021. Consumo d’alcol e ubriachezza in area pubblica: 45 contro le 14 del 2021. Contrasto alla prostituzione su strada: 24 contro le 11 del 2021. Violazioni di normativa commerciale e di pubblica sicurezza: 19 (per la maggior parte violazioni alle disposizioni contro il gioco d’azzardo) contro le 2 del 2021. Rimossi 47 veicoli abbandonati o fuori uso, di cui 8 auto e 39 biciclette.

Polizia giudiziaria

Nel 2022 sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 51 soggetti, contro i 68 del 2021. In generale diminuzione (come da dati del Ministero dell’Interno) il numero gli illeciti che pregiudicano la sicurezza urbana, ad esempio furti in appartamento 55 del 2021 ai 25 dei primi 11 mesi del 2022. Provvedimenti di espulsione addottati in collaborazione con la Questura di Vicenza: 8. Sequestri: 13. Procedimenti di polizia giudiziaria: 301 contro i 274 del 2021. Servizi di controllo straordinario interforze disposti dal Questore: 7 (contro i 4 del 2021).

Attività informative

Svolte complessivamente 60 ore di educazione scolastica nelle scuole Primarie e dell’Infanzia in collaborazione con l’associazione Artemide di Montecchio Maggiore. Gli accertamenti per conto degli uffici demografici sono stati 1.761, più 39 per conto di altri Enti.

Su input dell’Amministrazione comunale il servizio controllo del territorio ha occupato nel corso del 2022 il 76,5% delle attività svolte dagli agenti della Polizia locale di Castelli. «Anche per quest’anno confermiamo la volontà di gestire le risorse disponibili nell’ottica di massimizzare l’impiego del personale in servizio esterno, – dice il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula - favorendo l’intensificazione dei controlli per garantire la sicurezza urbana e pubblica, in maniera particolare nelle zone sensibili della nostra città».