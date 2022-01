Polfer, oltre 113mila persone controllate: 43 arresti e 18 armi sequestrate 

Treni e stazioni sotto l'occhio vigile della Polfer. Il bilancio di fine anno delle forze dell'ordine parla di 113.133 persone controllate, con un aumento di oltre il 29% rispetto al 2020. In tutto sono stati 43 gli arrestati e 468 indagati. È è questo il primissimo report sui controlli della Polizia ferroviaria di Verona, Vicenza Trento e Bolzano. Numerosi anche i sequestri: 18 armi di cui 7 da taglio e 11 improprie, nonché 1314 grammi di “cannabinoidi” (hashish e marijuana). Nel 2021 gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno inoltre rintracciato 25 persone scomparse, di cui 18 minori.

Durante l’anno sono state impiegate 12.539 pattuglie in stazione e 335 a bordo treno. Sono stati presenziati complessivamente 685 convogli ferroviari. Sono stati inoltre predisposti 859 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni.

L’attività di contrasto ai furti di rame, che in ambito ferroviario spesso causano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori, si è tradotta in 183 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, in 31 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie ed in 15 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti. Tale articolato dispositivo ha consentito di verificare la provenienza illecita di 353 tonnellate di materiale ferroso, tra cui il cosiddetto “oro rosso”, nonché di denunciare 8 soggetti, sequestrare 6 veicoli stradali ed elevare 52.000 euro di sanzioni amministrative.

Nell’ambito dei controlli delle merci pericolose, sono state effettuate 48 verifiche su 48 carri ferroviari, italiani e stranieri. 4 le irregolarità riscontrate nel corso delle 3 action week dedicate, che si sono affiancate alle ordinarie attività di controllo, svolte dal personale della Specialità.

Diversi gli episodi registrati anche quest’anno, di ragazzi sui binari per giochi e sfide che avrebbero potuto avere conseguenze tragiche. Spesso in questi casi i giovani protagonisti ignorano i pericoli presenti nelle stazioni o sui treni.