Due giorni di “Polenta e baccalà” per raccogliere fondi a favore dell’Ucraina

Una serie di eventi a base di “Polenta e baccalà” si terranno sabato 30 aprile e domenica 1 maggio ad Anconetta e in piazza Biade per raccogliere fondi a favore dell’Ucraina. L’iniziativa benefica è promossa dalla Pro loco Postumia, con il patrocinio del Comune e di Vicenza e il supporto di diversi enti del territorio. Gli eventi in programma sono stati presentati oggi dal sindaco Francesco Rucco e dal componente della Pro loco Postumia Roberto Cattaneo.

“Sia sabato che domenica – ha affermato il sindaco Francesco Rucco – polenta e baccalà saranno in vendita per raccogliere fondi a favore dell’Ucraina. Un’iniziativa per cui ringrazio la Pro loco Postumia, gli Alpini e il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta e che vedrà, nel momento conviviale previsto per sabato sera ad Anconetta, ancora una volta sindaco e alcuni assessori nelle vesti di camerieri. Torniamo a farlo come già sperimentato nella prima edizione di Polenta e baccalà, sempre per scopi benefici e, in questo caso, per dare il nostro contributo alla causa dell’Ucraina”.

“Il ricavato - ha continuato il componente della Pro loco Postumia Roberto Cattaneo – verrà devoluto, tramite l’assessorato alle politiche sociali, in progetti a favore del popolo ucraino. Come Pro loco Postumia abbiamo già raccolto dei fondi con altre iniziative, ci auguriamo che i presenti alla cena e ai banchetti per l’acquisto d’asporto in piazza Biade e ad Anconetta siano numerosi”.

Ad Anconetta si svolgerà dunque sabato 30 aprile, dalle 20, una cena di solidarietà nel salone della Pro loco Postumia, alla quale parteciperanno anche alcune persone provenienti dall’Ucraina attualmente ospitate da famiglie vicentine. Saranno presenti inoltre il sindaco Francesco Rucco e alcuni assessori, che si metteranno a disposizione per aiutare gli organizzatori nel servire i commensali. La serata sarà allietata dal cabarettista vicentino Gianni Bedin. Per informazioni e prenotazioni: 0444 305017.

Si proseguirà domenica nel piazzale della chiesa parrocchiale di Anconetta, dalle 9 alle 12. A proporre il piatto della tradizione sarà il gruppo Alpini di Anconetta.

Polenta e baccalà saranno acquistabili d’asporto sabato e domenica anche in piazza Biade, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’evento sarà gestito dal gruppo di Vicenza del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom).

A coordinare tutte le iniziative è la Pro loco Postumia, attiva da anni in diverse attività benefiche. Tra queste, l’evento “Polenta e baccalà” è arrivato nel 2021 alla terza edizione. I fondi raccolti sono stati destinati all’acquisto di un nuovo ecografo portatile per l’Ospedale San Bortolo e al sostegno dell’Associazione Genitori La Nostra Famiglia.